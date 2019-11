Uomini e donne, Gemma ha una crisi per Juan e Tina chiama il dottore

Nella nuova puntata di Uomini e donne, andata in onda lo scorso lunedì 11 novembre, Gemma Galgani ha accusato un malore, dopo aver avuto l'ennesimo battibecco con l'opinionista storica del programma, Tina Cipollari. Quest'ultima aveva attaccato Gemma, ancor prima che la Galgani entrasse in studio, accusandola indirettamente di voler baciare a tutti i costi il suo nuovo pretendente Juan Luis Ciano e bruciare le tappe con gli uomini in generale, alla luce di quanto emerso da una nuova esterna.

Ieri è andata onda un'esterna che vede protagonisti la dama Gemma Galgani e il cavaliere Juan Luis Ciano del Trono over. Nell'uscita in questione, Gemma aveva palesato di sentirsi attratta dal cavaliere dalla origini venezuelane. In esterna i due si incontrano per condividere una cena. Juan le dice “Mi piace che mi tocchi” e Gemma non nasconde di essere soggiogata dal cavaliere: “Mi sembra di essermi svegliata all’improvviso in un sogno”. Le immagini dell'ultimo rendez-vous sembrano essere il preludio di una nuova love-story, questo a detta dei telespettatori. Ma c'è chi proprio non crede che Juan ricambi il sentimento di Gemma. Come l'opinionista del programma, Tina Cipollari. “Lei era sempre con la bocca pronta per baciarlo... Guardate la bocca che ha in esterna!", esclama la Cipollari in assenza di Gemma, criticando l'atteggiamento che - a suo dire- avrebbe assunto la Galgani nell'esterna con Juan. E una volta giunta in studio, la Galgani è insorta contro l'opinionista, contestandole gli attacchi da lei ricevuti sulla sua cena con Juan: “Puoi anche evitare di rovinare questi momenti così belli. Dovresti essere complice! Ho una storia (Gemma allude alla sua conoscenza con Juan, ndr) e la voglio tutelare da te e dalla tua volgarità”. Di tutta risposta Tina inveisce, parlando stavolta vis à vis con la dama: "Ma tu che vai ad accarezzargli i capelli, ma lascia fare all'uomo". La Galgani, però, appare più agitata del solito e non nasconde il suo malessere.

Prima dell'atteso arrivo di Ciano in studio, Gemma non a caso rivela che si sente svenire. "Non posso stare in piedi, perché mi gira la testa", spiega visibilmente provata la dama torinese. Proprio per Gemma, la conduttrice chiama finalmente in studio Juan. La dama corre dal cavaliere per abbracciarlo, ma appare tremolante, respira a fatica e fatica persino a parlare. E, vista la reazione di Gemma all'entrata in scena di Juan, Tina lascia lo studio per poi tornarci poco dopo con il dottore a cui ha chiesto di visitare la dama torinese. Gemma, intanto, si tiene stretta al suo Juan Luis e non trattiene le lacrime. "Allora, dottore, lei è stata lasciata da Jean Pierre -chiosa non appena rientrata in studio la Cipollari, definendo la reazione della Galgani 'una crisi emozionale'-. Poi come ha visto Juan ha cominciato ad agitarsi". “Son battiti d’amore -confida Gemma al medico sulla sua agitazione-. Dottore, mi gira un po’ la testa, sapevo che rivedendolo (Gemma allude a Juan, ndr) mi sarei emozionata".

Gemma e l'interesse per Juan a Uomini e donne