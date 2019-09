Virgina Giuffre rivela alla NBC: "A 17 anni fui svenduta al principe Andrea"

A pochi giorni dalle ultime rivelazioni fatte da Virginia Giuffre, che ha accusato il principe Andrea di aver fatto sesso con lei all’età di 17 anni, il 20 settembre è andata in onda un’intervista in cui la donna rivela i dettagli più intimi del loro primo incontro. Nell'esclusiva in onda per la NBC e riportata dal Mirror Online, la Giuffre ha raccontato di come Ghislane Maxwell l’abbia svegliata una mattina, anticipandole che “oggi incontrerai un principe” , ignara che in realtà sarebbe stata "svenduta al principe" .

La 35enne, all’epoca dei fatti diciassettenne, ha rivelato ai microfoni della NBC che: “Il principe quel giorno suonò a casa di Ghislaine alle 18. Lei lo ha salutato e la guardia che lo aspettava è tornata in macchina. Poi è stato introdotto nel salotto dove sedevamo io e Jeffrey, al quale ha dato la mano. Ghislaine mi ha presentato e come mi aveva insegnato, ci baciammo sulla guancia”. La donna, visibilmente scossa da quei ricordi, prosegue raccontando che i tre fecero una specie di gioco che consisteva nel far indovinare al duca l’età della ragazza e che lui disse 17 anni.

Durante la serata nel privee del Tramp Club, il reale inglese diede da bere della vodka alla ragazza e iniziò ad essere sempre più audace, baciandole il collo. A fine serata tornarono a casa della Maxwell. A questo punto i racconti della Giuffre si fanno sempre più piccanti e compromettenti per il duca di York. “Il principe iniziò a leccarmi le dita dei piedi ”, rivela la donna, che aggiunge: “Poi andammo in camera da letto dove facemmo l’amore” .

La posizione del principe si fa quindi sempre più compromessa, pur avendo sempre negato alcun coinvolgimento con i traffici di Epstein. I suoi rapporti con il magnate morto suicida in carcere erano piuttosto stretti, come dimostrano le fotografie in sua compagnia. Contattato per una dichiarazione circa le ultime scottanti rivelazioni della Giuffre, Buckingham Palace non ha fornito alcun commento in merito.