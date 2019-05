Vladimir Luxuria: "Ricordo ancora le urla dei miei genitori"

Barbara D’Urso continua a difendere con le unghie e con i denti i diritti LGBT e nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello ha scelto Vladimir Luxuria per dire ancora una volta basta alle discriminazioni. Entrata nella Casa del reality, l’ex deputata ha incontrato i concorrenti ed è stata protagonista di un racconto intimo e commovente del suo passato.

L’attivista ha voluto condividere i primi passi del suo percorso di transizione. “ I miei genitori – racconta – all’inizio non l’hanno presa bene e in qualche modo io li capisco ”. Luxuria aveva soltanto le sorelle e le amiche più care dalla sua parte. “ Mia sorella Laura – rivela – mi ha prestato un vestito: ricordo la prima volta che l’ho messo, quando l’ho indossato ho detto: ‘Finalmente sono io’ ”.

Quando ha compiuto 14 anni, Vladimir ha deciso di provare a farlo anche fuori. “ Ho preso il vestito di mia sorella in un busta di plastica – ricorda – sono entrata in una cabina telefonica, mi sono truccata e sono uscita per la strada. Cercavo di capire gli sguardi della gente: se mi capivano o mi disprezzavano. Allora cominciai a sentire degli insulti: alcuni se la prendevano come fosse una sfida alla loro identità. Poi sono arrivate anche le botte: avevo pure una sorta di mappa della città, sapevo dove poter passare e dove no. Ma non voglio fare la vittima, ho superato tutto ”.

Vladimir Luxuria: “Mi sentivo responsabile dell’infelicità dei miei”

I problemi di Vladimir Luxuria sono stati soprattutto con i genitori. Quei tratti maschili che la ingabbiavano in un corpo non suo erano sempre più insopportabili e fonte di continui conflitti famigliari. “ Secondo me – ammette – le mamme lo sanno sempre, anche se fanno finta di non saperlo. Chi ti porta in grembo arriva a capire ”.