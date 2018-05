Emily Ratajkowski sveste i panni sexy: prima donna alla guida di una Formula E

La supermodella e attrice statunitense Emily Rataykowski è una delle più amate e seguite sui social network. La 26enne nata a Londra infatti ha oltre 17,6 milioni di seguaci in tutto il mondo. La notizia del giorno è che la bella Emily è stata la prima donna in assoluto a guidare un auto di Formula E. Secondo quanto riporta il Sun all'evento dimostrativo avuto luogo a Berlino la Rataykowski ha avuto il privilegio di guidare la monoposto.

Per l'occasione anche l'ex campione del mondo di Formula Uno Nico Rosberg è tornato in pista dopo il suo ritiro avvenuto nel 2016. La bella Emily per una volta si è presentata in una veste non sexy visto che indossava una tuta, anche se, per rimediare, alla vigilia dell'ePrix organizzata venerdì sera si è presentata al China Club di Berlino indossando un aderente abito nero di Versace davvero molto hot e provocante.

