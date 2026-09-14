Ucraina, Tajani: “Non ci lasciamo intimidire dalla Russia”. Trump: “Ho chiesto a Zelensky di non colpire raffinerie”

La Russia sta sviluppando e producendo a ritmo crescente una nuova generazione di armi relativamente economiche e dotate di tecnologie avanzate, riuscendo in alcuni casi ad anticipare Ucraina e Paesi occidentali nella corsa alla modernizzazione dei propri sistemi d’arma, secondo il quotidiano statunitense “Wall Street Journal” Tra i sistemi più recenti figurano i droni a reazione Geran-5 e i missili da crociera a basso costo Banderol, sviluppati in pochi anni attraverso l’evoluzione di modelli precedenti, testati sul campo e rapidamente avviati alla produzione di massa. Secondo analisti e diplomatici interpellati dal quotidiano, il salto tecnologico è stato favorito in larga misura dall’impiego su vasta scala di componenti cinesi, tra cui motori a reazione, computer per la navigazione e sistemi di comunicazione. Si tratta prevalentemente di prodotti commerciali a duplice uso, la cui fornitura alla Russia violerebbe le sanzioni internazionali secondo l’Ucraina e altri analisti; Pechino afferma invece di regolamentare l’esportazione di tecnologie utilizzabili in ambito militare. I droni Geran-5 e i missili Banderol rispondono alla crescente esigenza, comune a entrambe le parti in conflitto, di disporre di armi capaci ma abbastanza economiche da poter essere impiegate in grandi quantità: il loro costo unitario è stimato in circa 100mila dollar, contro oltre 2 milioni per un missile da crociera Tomahawk statunitense e sistemi russi comparabili. Il Geran-5 deriva dai droni iraniani Shahed, ma è più veloce e resistente e, grazie a sistemi elettronici più sofisticati, è in grado di navigare con maggiore precisione ed eludere più facilmente alle difese ucraine. La sua velocità e configurazione lo rendono, secondo Mike Monnik, amministratore delegato della società di intelligence sulle minacce dei droni Drone Sec, una sorta di “missile da crociera dei poveri”. Gli ingegneri russi avrebbero inoltre sviluppato antenne e reti di comunicazione capaci di aggirare le contromisure elettroniche e i sistemi di disturbo impiegati da Kiev, consentendo attacchi di precisione in profondità sul territorio ucraino.

Il vantaggio di Mosca non riguarda tuttavia soltanto la progettazione, ma soprattutto la capacita’ di passare rapidamente dall’innovazione alla produzione su larga scala. La Russia ha riorientato una parte consistente della propria economia verso lo sforzo bellico, mobilitando risorse di bilancio e finanziamenti delle banche statali e mantenendo elevati livelli produttivi nonostante gli attacchi ucraini contro infrastrutture e nodi economici. Secondo Kateryna Bondar, ricercatrice senior del Center for Strategic and International Studies di Washington, l’Occidente tende a sottovalutare la capacità russa di trasformare rapidamente un’idea sperimentale in un prodotto industriale: proprio questo ciclo di sviluppo, osserva, dovrebbe essere studiato dalle forze armate occidentali. Per l’Ucraina, i nuovi droni si aggiungono alla minaccia dei missili balistici russi e delle bombe plananti sganciate dagli aerei, che rappresentano secondo gli esperti un problema ancora più grave, in quanto Kiev dispone di strumenti molto limitati per contrastarle. Per gli Stati Uniti e la Nato si pone invece anche un problema economico: difendere le proprie forze da droni e missili relativamente economici ricorrendo a intercettori Patriot o a caccia molto più costosi rischia di diventare insostenibile in un conflitto di logoramento ad alta intensita’. Le aziende occidentali sono già impegnate a sviluppare intercettori piu’ economici e veloci, compresi modelli a reazione, mentre la Nato ha promesso oltre 40miliardi di dollari nei prossimi cinque anni per le capacita’ anti droni. Gli esperti sottolineano infine la necessita’ di prepararsi in anticipo alle nuove generazioni di minacce: l’Ucraina, osserva Bondar, disponeva da anni di indicazioni sullo sviluppo da parte della Russia di droni areazione e missili da crociera economici, ma non era preparata al loro impiego su larga scala.