Raikkonen fa il dito medio ad Hamilton

Lewis Hamilton è stato penalizzato di tre posizioni in griglia e partirà dunque dalla quinta posizione e dalla terza fila nel gran premio dell'Austria che si correrà domani a Zeltweg. Il pilota inglese, infatti, durante il Q1 ha ostacolato Kimi Raikkonen che non l'ha di certo presa bene mostrando il dito medio al suo avversario in segno di protesta nei confronti della manovra azzardata del pilota della Mercedes. Il campione del mondo in carica, però, a fine gara ha prima ammesso l'errore e poi fatto i complimenti a Leclerc sui social network:

Great job today from @Charles_Leclerc who has driven well all weekend. Grateful for the team effort, although for us not a perfect day but we win and we lose together. Tomorrow is a new day and a chance for us to Rise together. #TeamLH, need all the energy we can get pic.twitter.com/1rlLMwPmPm — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 29 giugno 2019

Hamilton, però, a fine gara ha accettato di buon grado la decisione dei giudici di pista: "La penalità di oggi è totalmente meritata, non ho problemi ad accettarla. È stato un mio errore e me ne assumo la responsabilità in pieno. Non era ovviamente una manovra intenzionale. Domani però è un altro giorno e un’occasione per risollevarci". Anche Raikkonen, penalizzato in pista da Hamilton si è detto perplesso della manovra messa in atto da Hamilton: "Non so perché abbia rallentato e non mi abbia lasciato passare, ha rallentato e poi accelerato in traiettoria”.