L'Inter svela la nuova divisa 2019-20: debutto a San Siro contro l'Empoli

Domenica alle ore 20:30 l'Inter di Luciano Spalletti si giocherà la qualificazione in Champions League e per farlo dovrà battere l'Empoli di Aurelio Andreazzoli, che invece insegue la salvezza. I nerazzurri sono padroni del loro destino, hanno tutte le carte in regola per vincere la partita e per regalare un sorriso agli oltre 70.000 spettatori che riempiranno le tribune dello stadio Giuseppe Meazza. L'Empoli, tra l'altro, potrebbe salvarsi anche perdendo ma deve sperare che la Fiorentina di Vincenzo Montella, che a sua volta deve salvarsi, batta il Genoa nella sfida del Franchi condannando così i rossoblù ad una clamorosa retrocessione.

I giocatori dell'Inter per quest'occasione avranno il privilegio di poter indossare la nuova divisa ufficiale per la stagione 2019-2020. Proprio oggi, sul sito ufficiale e i suoi canali social, il club nerazzurro ha svelato la prima maglia dell'anno prossimo e contro l'Empoli i tifosi potranno ammirarla dal vivo. Questa tenuta presenta alcune novità, come l'inserto a strisce diagonali che si estende sul petto con lo sponsor Pirelli. La maglia presenta anche un colletto bianco con il collo a V e i bordi delle maniche sono di colore bianco. Come sempre in rilievo ecco il logo del club nerazzurro con all'interno la Croce di San Giorgio per ribadire il legame con Milano.