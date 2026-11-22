Massimo Bossetti torna a respirare qualche ora di libertà dopo quasi dodici anni e mezzo trascorsi dietro le sbarre. Condannato in via definitiva all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio, l’ex muratore di Mapello è stato ammesso al lavoro esterno al carcere di Bollate: ogni mattina lascia l’istituto penitenziario per raggiungere una ditta specializzata in coibentazione termoacustica nell’hinterland milanese, dove lavora fino a poco dopo mezzogiorno.

A raccontare i primi momenti fuori dal carcere è l’avvocato Claudio Salvagni, che insieme al collega Paolo Camporini assiste Bossetti. Intervistato dal Giorno, il legale ha spiegato che l’iniziativa non è partita dal suo assistito: “Il lavoro esterno non è stato chiesto da Bossetti. È venuto tutto dal carcere”. Salvagni ha voluto aspettarlo personalmente all’uscita per fargli una sorpresa: “La prima cosa che ha fatto, appena uscito, è stata guardare il cielo, a destra e a sinistra. Le prime parole che mi ha rivolto sono state: ‘Mi tremano le gambe. Non mi pare possibile’”.

Non sono mancati momenti di disorientamento. Il figlio Nicolas gli aveva lasciato un’automobile e uno smartphone, oggetti con cui Bossetti ha dovuto riprendere confidenza. “Pareva un uomo che torna nella civiltà dopo essere rimasto nella giungla per più di dodici anni”, ha raccontato il difensore. Ma l’intervista è stata anche l’occasione per tornare sui punti che, secondo la difesa, non sarebbero mai stati chiariti nell’inchiesta sull’omicidio della tredicenne. Bossetti continua a ritenere che la vicenda possa essere maturata all’interno della palestra di Brembate di Sopra: “L’opinione di Massimo nasce da una circostanza innegabile: nessuno ha visto Yara allontanarsi dalla palestra di Brembate di Sopra per fare ritorno a casa. Nessuno sa quando scompare”. Da qui gli interrogativi dell’avvocato: “Abbiamo molte piste investigative, piste alternative. Perché non sono state chiarite? Perché sono state trascurate per poi essere abbandonate”.

Sul fronte giudiziario, i legali stanno valutando la richiesta di revisione del processo. “Il collega Camporini e io pensiamo di presentarla”, ha confermato Salvagni, tornando sulla questione del Dna rinvenuto sugli indumenti della vittima. Il 5 ottobre il Tribunale di Bergamo ha negato alla difesa la possibilità di esaminare i reperti, ma gli avvocati ritengono di avere individuato un elemento sul quale concentrare una nuova iniziativa.

Il riferimento è al campione 31G20, dal quale è stato estratto il Dna attribuito a “Ignoto 1”, successivamente identificato in Bossetti. Secondo Salvagni e il consulente Marzio Capra, esisterebbe una “specifica incongruenza cronologica e documentale” relativa al reperto. “Noi diciamo che il reperto 31G20 è stato consumato nell’esame e per questa ragione sarebbe stato impossibile fotografarlo in un secondo tempo, come invece è avvenuto. Parlano gli orari”. Salvagni insiste sulla necessità di approfondire l’origine del materiale genetico: “Se non arriva da 31G20, da dove arriva ‘Ignoto 1’, da dove arriva quel Dna, la ‘prova regina’ dell’accusa e della condanna di Bossetti?”.

Quanto alle altre possibilità di ottenere sviluppi nel caso, il legale non nasconde le difficoltà. Alla domanda sulle speranze rimaste, oltre all’eventuale revisione, risponde: “Nessuna, se non quella che qualcuno risponda alla propria coscienza e parli”.