Sale a 73, tra cui nove bambini, il numero dei feriti negli attacchi russi a Kryvyi Rih, città natale del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il bilancio è di due morti, un paramedico di 20 anni e un bambino di sette. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, 29 persone sono ricoverate in ospedale e nove versano in gravi condizioni. I bombardamenti, condotti con missili balistici e droni, hanno danneggiato abitazioni, un ospedale e istituti scolastici. A Zaporizhzhia, intanto, un altro attacco russo ha provocato tre feriti, tra cui due bambini.