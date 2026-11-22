Si aggrava il bilancio degli attacchi russi a Kryvyi Rih, città natale di Volodymyr Zelensky: due morti e 73 feriti, tra cui nove bambini. Altre tre persone sono rimaste ferite a Zaporizhzhia. Intanto, il presidente ucraino ha ringraziato Melania Trump per il sostegno all’evacuazione dei civili da Oleshky e annunciato nuovi possibili interventi umanitari, condividendo con Washington un elenco di località nelle regioni di Kherson e Zaporizhzhia.
Attacco con droni su Krasnodar in Russia
Nella notte, l’esercito ucraino avrebbe colpito un quartier generale regionale della Guardia nazionale russa nella città di Krasnodar, in Russia. Lo riferisce ‘The Kyiv Independent’, che cita canali di monitoraggio su Telegram. I residenti locali hanno riferito di aver udito esplosioni e di aver percepito odore di fumo provenire dall’area in cui si trova la Direzione principale della Guardia nazionale russa (Rosgvardia) per il territorio di Krasnodar. Un’analisi Osint, condotta dal canale di monitoraggio Astra, ha indicato l’edificio del quartier generale regionale come probabile obiettivo dell’attacco. Prima dell’attacco, le autorità hanno disposto la sospensione temporanea delle operazioni a terra presso l’aeroporto di Krasnodar, a causa della presenza di droni nello spazio aereo circostante.
2. Zelensky ringrazia Melania Trump: “Il suo aiuto decisivo per evacuare i civili”. Nuovi interventi con gli Usa
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ringraziato la First Lady americana Melania Trump per il sostegno all’evacuazione dei civili da Oleshky, nella regione di Kherson. Kiev ha individuato nuove località nelle quali potrebbero essere organizzate operazioni umanitarie analoghe, trasmettendo l’elenco anche agli Stati Uniti. Le aree interessate si trovano nelle regioni di Kherson e Zaporizhzhia. Zelensky ha spiegato che sono in corso valutazioni sul numero di persone da evacuare e sulle modalità degli interventi.
Bilancio - raid russi sulla città natale di Zelensky: 73 feriti, tra cui 9 bambini. Due morti
Sale a 73, tra cui nove bambini, il numero dei feriti negli attacchi russi a Kryvyi Rih, città natale del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il bilancio è di due morti, un paramedico di 20 anni e un bambino di sette. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, 29 persone sono ricoverate in ospedale e nove versano in gravi condizioni. I bombardamenti, condotti con missili balistici e droni, hanno danneggiato abitazioni, un ospedale e istituti scolastici. A Zaporizhzhia, intanto, un altro attacco russo ha provocato tre feriti, tra cui due bambini.