Se n’è andata di notte, piano, come si esce da una stanza dove qualcuno dorme ancora. Lella Curiel è morta tra venerdì e sabato in un ospedale di Milano, dove era ricoverata per una polmonite: da anni viveva accompagnata dalla bombola di ossigeno. All’anagrafe era Raffaella, per Milano era «la Lella». Aveva 83 anni. Lo hanno fatto sapere i figli, Gaetano e Gigliola, con poche parole, come piaceva a lei.

Giovedì 26 novembre avrebbe aperto la porta come ogni anno. Prima di Natale, puntuale, invitava giornaliste e giornalisti al suo pranzo di festa, un appuntamento che a Milano conoscevano tutti. Quest’anno quella tavola resterà vuota. È il primo vuoto che lascia, il più piccolo e il più grande.

Gli altri vuoti la città li ha contati per tutto il giorno, al telefono, sui social, nei messaggi passati di mano in mano. Perché Lella Curiel, per Milano, era qualcosa di più di un nome sull’insegna di un atelier. Era la signora dei «lellini» alla Prima della Scala, quella dell’Ambrogino d’oro, quella che diceva che un abito «deve esaltare, non travestire la donna che lo indossa». Ed era, soprattutto, una persona che c’era.

Lo racconta meglio di tutti Letizia Moratti, che a Lella deve due dei giorni più importanti della sua vita. «Raffaella confezionò il mio abito da sposa e fu sempre un suo abito ad accompagnarmi nel giorno del giuramento da Ministro», ricorda l’ex sindaco, oggi europarlamentare di Forza Italia. «Due momenti indimenticabili della mia vita, ai quali resterà per sempre legato il suo ricordo». E ancora: «La sua scomparsa mi addolora profondamente e lascia un grande vuoto, umano prima ancora che artistico».

Poi Moratti si ferma su San Patrignano. Lella aveva regalato i suoi tessuti alle ragazze e ai ragazzi della sartoria della comunità e li aveva fatti sfilare. «Non fu soltanto un evento di moda», dice, «ma un’occasione per restituire fiducia, dignità e speranza a giovani impegnati a ricostruire la propria vita. Un gesto che racconta meglio di tante parole la sua sensibilità e la sua fiducia nelle seconde possibilità». E chiude così: «Di Raffaella porterò sempre con me non soltanto l’eleganza delle sue creazioni, ma soprattutto la bellezza della sua anima».

La bellezza dell’anima. In un necrologio sembrerebbe una frase fatta, per lei era cronaca. A Milano aveva fondato la Lega lombarda per la lotta contro la droga, aveva seguito progetti per i bambini con sindrome di Down. Dava, e quando poteva lo faceva senza fotografi.

Guillermo Mariotto ricorda la «signora del bon ton», quella che ha vestito le «sciure» milanesi, una donna colta, amabile e intelligente. «Con lei si chiude un’epoca», dice, «ma non il nostro made in Italy». Per Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano, la sua morte «lascia un grande vuoto nella moda italiana e in Milano»: era «una vera icona del Made in Italy». Carlo Capasa, presidente della Camera nazionale della Moda, parla di «una figura di straordinario talento e sensibilità», capace di lasciare «un segno indelebile».

La camera ardente resterà aperta fino a domenica e lunedì i funerali saranno celebrati martedì alle 11 nella basilica di San Marco, a Brera.

Resta la Milano che aveva vestito: più colta, più gentile, più misurata. Come un orlo fatto a mano, uno di quelli che non si vedono e che tengono su tutto.