Dopo “Cuori” e “Odio il Natale”, Pilar Fogliati torna protagonista di una nuova serie, “Una piccola formalità”, prossimamente su Rai1. Una commedia sentimentale con sfumature di mistero, articolata in sei episodi e diretta da Davide Marengo. Nel cast, accanto all’attrice, anche Alessio Boni, Lorenzo Richelmy, Stefano Rossi Giordani e Martina Iacomelli.

“Si parla di segreti familiari e poi c’è un triangolo amoroso al centro della storia”, ci ha raccontato Pilar Fogliati, che nella fiction interpreta Rachele: “È una giornalista, ma non è molto soddisfatta del lavoro che fa. Ha difficoltà ad arrivare a fine mese, scrive per un giornale che si occupa di costume, mentre lei vorrebbe dedicarsi a inchieste socialmente più importanti. Però questa è la dura realtà di vivere a Milano a trent’anni, condividere casa con una coinquilina e non avere i soldi per aggiustare lo scaldabagno. A un certo punto, un avvenimento scuote la sua vita: uno zio che conosce appena muore e le lascia tutta l’eredità. Da lì inizia un percorso alla ricerca della propria identità: attraverso i segreti di famiglia, Rachele cercherà di capire chi è davvero”.

Com’è stato interpretare Rachele?

“Mi è piaciuto moltissimo. In generale amo tutti i personaggi femminili di Alessia Gazzola e ho sempre sognato di poterne interpretare uno. Quando ho letto il soggetto e il nome di Alessia, ti dico la verità, ero già felice. Rachele è una ragazza molto rigida sulle sue idee, rispetto a come bisogna vivere, rispetto al fatto che lei sia sudata tutto, che sia guadagnata quello che ha, ma ha dei lati anche molto teneri, anche un po’ goffi ogni tanto e quindi mi sembrava molto tridimensionale come personaggio, divertente e contemporaneo da interpretare”.

Una commedia generazionale di trentenni in bilico tra sogni, ambizioni e dura realtà.

“Credo che lo spettatore trentenne non si sentirà preso in giro perché racconta di una persona normalissima, perché oggi il nuovo povero è così, una giornalista che ha un contratto, che ha un lavoro bello, quasi da privilegiati, e comunque non arriva a fine mese e gira in bicicletta perché non ha soldi per i mezzi, per una macchina, vive ancora con una coinquilina a trent’anni. La verità è che a trent’anni molti devono ancora dividere una casa con altre persone perché non possono permettersene una, quindi secondo me non si sentiranno presi in giro”.

In Rachele c’è una buona dose di umorismo anche nei rapporti sentimentali. Quanto conta l’ironia nel raccontare le relazioni?

“Conta tantissimo, è la cosa che assomiglia di più secondo me alla vita. Alla fine ognuno di noi trova il proprio modo di vivere le cose che non vanno bene in maniera più leggera, ironica. Rachele è single, è un po’ intestardita lavorativamente, non è soddisfatta e non riesce ad avere tempo per l’amore, quindi decide di fare un tentativo con le App di dating. Una delle scene che mi sono divertita maggiormente a fare è stata proprio quella dove lei fa una serie di appuntamenti al buio piuttosto disastrosi”.

Perché ti è piaciuto?

“Perché il regista, Davide Marengo, mi ha fatto improvvisare molto e questa è una cosa che non è scontata. A me piace un sacco, mi sento stimolata e poi perché comunque io non ho mai usato le App di dating. Sinceramente non ho un’opinione critica riguardo a queste App, ma io non ce la farei a usarle. In generale sono stata poco single nella mia vita ma alcune mie amiche le usano e mi incuriosisce molto”.

A proposito di vita sentimentale, oggi stai vivendo un momento felice accanto a Fabio Paratici. Come hai vissuto questa improvvisa esposizione della tua vita privata?

“Sto vivendo un bel momento, sono felice. Certo, ogni volta che escono delle foto, è un piccolo colpo al cuore. E’ strano perché ti senti un po’ violata – succederebbe anche se mi fotografassero con mia madre – però, essendo una cosa di cui sono felice, va bene così”.

Torniamo alla fiction. Sullo sfondo c’è anche la storia dell’eredità lasciata dallo zio. Quanto è importante conoscere le proprie radici per capire chi siamo e dove vogliamo andare?

“Secondo me tantissimo. Quando ti senti perso le risposte le trovi nelle tue radici. Certo, andare a scavare e cercare di chiarire aspetti della propria vita, che magari non sono del tutto chiari, richiede molto coraggio. Bisogna avere la forza di aprire alcuni cassetti del passato, ma è un percorso molto utile. È come se Rachele facesse terapia, ma in un altro modo, dal vivo. Decide di fare un viaggio a ritroso, anche se questo significa farsi del male, ma la gioia e la pienezza che conquista dopo non sono paragonabili”.

Non avevi mai lavorato con il regista Davide Marengo, com’è stato lavorare insieme?

“È stato bellissimo soprattutto perché con Davide c’è stata una bellissima collaborazione. Spesso mi chiedeva di fare un “ciak freestyle”, come lo chiama lui, ovvero una volta che lui aveva il suo “ciak”, quello che serviva, mi diceva: “Adesso l’ultimo ciak è per te, fai come vuoi, improvvisa”. Io mi sono innamorata di questa cosa e penso che in futuro avrò difficoltà (ride, ndr) a non poterlo più fare perché davvero in questo Davide è fantastico. Lui dà una grande fiducia e si vuole fare divertire dagli attori con cui lavora, vuole farsi stupire. Ma la grande scoperta è stato Lorenzo Richelmy”.

L’attore che nella serie ha il ruolo del notaio Manfredi?

“Sì. Lorenzo è di una simpatia incredibile e mi sono chiesta come fosse possibile che non avessimo mai lavorato insieme prima in qualche altra commedia. Ci siamo trovati molto bene, quindi per me è stata una bella scoperta: lo avevo apprezzato come attore in ruoli più drammatici, ma ho scoperto che è bravissimo anche nella commedia”.

C’è un episodio divertente vissuto con lui sul set che ricordi in particolare?

“Le scene più divertenti che abbiamo girato sono state quelle dove eravamo alla guida. In una abbiamo guidato anche una macchina d’epoca degli anni Settanta. Ci siamo ritrovati durante le riprese a dover aspettare in auto sulla cima di una montagna perché pioveva tantissimo e ascoltavamo la musica. C’era questa gara a trovare la canzone più bella delle varie annate, quindi era una playlist continua”.

Poi l’avete trovata la canzone più bella?

“Alla fine la canzone che ascoltavamo più spesso era “Runaway” di Kanye West, che inizia con il pianoforte. Pazzesca”.

Che cosa speri che il pubblico porti con sé vedendo la serie?

“Spero che si diverta, perché quella è sempre la cosa più importante, e che rifletta sul valore dei propri affetti, sia quelli familiari sia quelli legati all’amicizia”.

Te la senti di darci uno spoiler su “Follemente 2” di Paolo Genovesi? Tornerai sul set al fianco di Edoardo Leo?

“Ti do uno spoiler pazzesco: io ho finito di girare venerdì scorso. In questo momento stanno girando la mente femminile. E dirò di più, arriverà a breve, non ci sarà troppo da aspettare”.