Il conto alla rovescia sta per terminare. Dopo oltre 13 anni dal debutto del quinto capitolo, Grand Theft Auto VI si appresta a fare il suo esordio ufficiale sul mercato su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Il nuovo kolossal firmato Rockstar Games aprirà le porte dello stato di Leonida, una versione fittizia e satirica della Florida dominata dalle luci al neon di Vice City, dove seguiremo le vicende criminali della coppia formata da Jason e Lucia.

Fin dal primo reveal del 2023, GTA VI ha monopolizzato l’attenzione mediatica mondiale, dando vita a veri e propri intrighi, tra fughe di notizie, violazioni informatiche accompagnate da espliciti tentativi di estorsione e minacce di diffondere codice sorgente e versioni giocabili del titolo. Una cosa è certa: per la sua realizzazione, pur con tempi di sviluppo molto lunghi e spesso criticati dagli esperti del settore, Rockstar Games non ha badato a spese, non solo per quanto concerne il budget stanziato e le campagne promozionali senza precedenti. L’azienda ha infatti respinto il ricatto del settembre 2022, subendo un danno stimato in circa 5 milioni di dollari per il ripristino dei sistemi, più altri due tentativi di estorsione tra aprile e ottobre 2026.

L’attesa febbrile si è tradotta in numeri da capogiro: secondo le stime degli analisti di mercato, i preordini digitali hanno già ampiamente sfondato quota 12 milioni di copie prima ancora del debutto, producendo un ricavo di quasi 1,20 miliardi di dollari.

L’ora X in Italia

L’appuntamento per i giocatori italiani è fissato per la mezzanotte tra mercoledì 18 e giovedì 19 novembre 2026. Rockstar Games ha infatti optato per uno sblocco sincronizzato sulle 00.00 locali di ciascun Paese del mondo.

Per evitare lunghe attese davanti alla schermata di download durante la notte, è fondamentale sfruttare il precaricamento (preload), attivo negli store digitali già dallo scorso 10 novembre. Chi ha effettuato il preordine può scaricare in anticipo i file di gioco così da avviare l’avventura allo scoccare della mezzanotte.

Occhio allo spazio libero su SSD: l’enorme densità grafica e l’ampiezza della mappa richiedono fino a 210/212 GB di memoria disponibile, a seconda della piattaforma e dei pacchetti aggiuntivi inclusi. Da notare inoltre che al lancio sarà accessibile esclusivamente la campagna single player.

Prezzo

Sul mercato italiano Grand Theft Auto VI viene commercializzato in due differenti edizioni:

Standard Edition (79,99 €): include il gioco base ed è disponibile sia negli store digitali che nei negozi fisici;

(79,99 €): include il gioco base ed è disponibile sia negli store digitali che nei negozi fisici; Ultimate Edition (99,99 €): aggiunge al titolo base una serie di contenuti esclusivi in-game, tra cui veicoli speciali, armi e capi d’abbigliamento, ed è venduta esclusivamente in formato digitale.

Chi acquista o preordina una qualsiasi delle due versioni entro la giornata del 19 novembre riceve come bonus il pacchetto estetico Vintage Vice City, direttamente ispirato al celebre capitolo uscito su PlayStation 2 nel 2002, e un mese gratuito di abbonamento a GTA+, riscattabile fino al 31 marzo 2027.

Un dettaglio importante riguarda le copie pacchettizzate della Standard Edition vendute nei negozi: all’interno della custodia non è presente alcun supporto fisico, ma soltanto materiale cartaceo e un voucher con il codice per scaricare il gioco dagli store digitali.

Cosa fare alla mezzanotte

Chi compra il titolo direttamente dal PlayStation Store può avviare il download immediato dalla propria raccolta. Se invece si è optato per l’acquisto della confezione fisica in negozio, sarà necessario riscattare il codice alfanumerico di 12 caratteri contenuto nella scatola:

1. Accedi al PlayStation Store dalla dashboard della PS5;

2. Spostati in alto a destra e seleziona l’icona con i tre puntini;

3. Clicca sulla voce “Riscatta codice” dal menu a tendina;

4. Digita le 12 cifre del voucher, conferma e avvia l’installazione.

La procedura su Xbox Series X|S è analoga. Dopo l’acquisto digitale, il titolo compare tra i giochi pronti per l’installazione. Per chi possiede la versione retail con il codice da 25 caratteri:

1. Apri il Microsoft Store dalla tua console;

2. Apri il menu laterale (o premi il tasto Visualizza sul controller) e scegli “Riscatta”;

3. Inserisci il codice di 25 caratteri e segui le istruzioni a schermo per far partire il download.

Per le console Microsoft c’è un importante elemento da aggiungere. Una delle sorprese più interessanti di questo lancio, infatti, riguarda i possessori di Xbox One. Pur non essendoci una versione nativa per la console di scorsa generazione, il gioco è accessibile fin dal day one tramite Xbox Cloud Gaming per chi ha acquistato il titolo in digitale ed è abbonato a Xbox Game Pass. Per avviarlo in streaming basta andare su “I miei giochi e app”, selezionare “Vedi tutti”, entrare nella Raccolta completa, aprire la sezione “Xbox Game Pass” e cliccare sull’icona di GTA 6 contrassegnata dal simbolo della nuvola (ricordando che la fluidità dello streaming dipende strettamente dalla stabilità della propria connessione internet).

Sul fronte tecnico, Rockstar Games ha puntato a garantire un’esperienza visiva estremamente dettagliata mantenendo un frame rate ancorato ai 30 fps su tutte le console di attuale generazione (inclusa PS5 Pro, che beneficia comunque di miglioramenti all’illuminazione ray tracing, tempi di caricamento ridotti e upscaling dedicato). Su Xbox Series S, e di conseguenza anche nello streaming cloud su Xbox One, il gioco gira con un profilo grafico adattato all’hardware più compatto di casa Microsoft.

Dopo due rinvii necessari per rifinire ogni singolo dettaglio ed evitare un lancio affrettato, il momento della verità è finalmente arrivato. Con una mappa che promette di superare per estensione e densità i precedenti capitoli della serie e una colonna sonora monumentale, accompagnata persino da podcast on-demand ascoltabili a piedi tramite lo smartphone in-game, Grand Theft Auto VI non rappresenta soltanto il culmine di oltre un decennio di attesa, ma il nuovo banco di prova per l’intera industria dell’intrattenimento. Non resta che assicurarsi di aver liberato abbastanza spazio su SSD, mettersi comodi e prepararsi a tornare sotto le luci di Vice City.