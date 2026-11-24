Non una pubblicità progresso, non uno spot, ma un videogioco. È la strada scelta da Motorola per il suo nuovo progetto contro la violenza di genere, presentato allo Spazio Lenovo di Milano in vista del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. L’idea di fondo è semplice e per niente banale: la violenza non comincia con un gesto, ma molto prima, con le frasi che si sentono al parco giochi, in classe, in ufficio. Ed è lì che il progetto vuole intervenire, usando il mezzo che i ragazzi conoscono meglio.

Come funziona il gioco

“Non sono solo parole” è un gioco per smartphone in stile pixel art, che si apre direttamente dal browser all’indirizzo motorola.com/it/it/nonsonosoloparole, senza bisogno di installare nulla. La protagonista, in un’avventura che ricorda quelle di Super Mario, è una figura femminile che attraversa tre fasi della vita, infanzia, adolescenza ed età adulta, corrispondenti ai tre livelli di difficoltà crescente. Le ambientazioni sono quelle di tutti i giorni: il parco giochi, la scuola, l’ufficio. I nemici sono mostri che le scagliano contro stereotipi ed espressioni denigratorie prese dalla realtà, il genere di frasi che molti hanno sentito (o detto) senza pensarci troppo. Il compito di chi gioca è riconoscerle e neutralizzarle. C’è un dettaglio narrativo che merita attenzione: non è la protagonista a dover cambiare o a doversi difendere. La responsabilità di fermare la frase sbagliata ricade su chi sta dall’altra parte dello schermo, cioè su tutti noi.

Ogni mostro sconfitto si trasforma in un fiore, e la frase offensiva lascia il posto a un messaggio di rispetto. I fiori raccolti compongono un giardino personale che, condividendo il punteggio e invitando altre persone a giocare, va a unirsi a quello degli altri utenti in un unico giardino digitale, visibile a tutti. Il messaggio è chiaro: contrastare la violenza di genere non è una battaglia che spetta solo alle donne, ma un impegno collettivo.

Non solo un gioco: la guida pratica

Accanto al videogioco c’è una guida scaricabile dalla pagina motorola.com/it/it/csr, realizzata con esperti e partner istituzionali. Serve a distinguere le espressioni manipolatorie o tossiche da quelle sane, a capire cosa significano ascolto e consenso e dove passa il confine tra affetto e controllo, a riconoscere i segnali di pericolo e, soprattutto, a sapere a chi rivolgersi per chiedere aiuto.

La scelta del videogioco non è casuale. Secondo i dati ISTAT, oltre sette ragazzi su dieci tra gli 11 e i 17 anni giocano ai videogiochi, e quasi tutti lo fanno dallo smartphone. Gli altri numeri citati alla presentazione spiegano perché serva lavorare sulla prevenzione: per l’indagine ISTAT 2025 sulla violenza contro le donne, il 31,9% delle italiane tra i 16 e i 75 anni ha subito violenza nel corso della vita, praticamente una su tre. E la Survey TEEN 2024 di Fondazione Libellula rileva che un adolescente su cinque non è ancora in grado di riconoscere un abuso all’interno di una relazione di coppia.

Le voci della presentazione

A presentare il progetto c’era Giorgia Bulgarella, Marketing Director di Motorola Italia e Ambasciatrice di Telefono Rosa, che ha insistito su un concetto: “Le parole non sono mai neutre, e per arrivare ai giovani bisogna usare il loro linguaggio, non quello degli adulti. Come donna, come mamma di una bambina di 5 anni e come Ambasciatrice di Telefono Rosa, sono profondamente orgogliosa di promuovere questo progetto. È emozionante portare avanti un percorso pluriennale che, dopo aver chiamato gli uomini a un ruolo attivo e aver fornito strumenti contro la violenza digitale, oggi sceglie di agire alla radice del fenomeno: il linguaggio quotidiano, primo e fondamentale spazio di prevenzione della violenza di genere”.

Con la manager di Motorola erano presenti Gaia Romani, assessora ai Servizi civici, Partecipazione e Decentramento del Comune di Milano; Alessandro Carmeli, Primo Dirigente e responsabile del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Lombardia; Annarita Antoniani, psicologa psicoterapeuta e responsabile del Centro Antiviolenza Sapienza di Telefono Rosa.

Il calendario delle iniziative

“Non sono solo parole” chiude un percorso triennale che Motorola porta avanti sul tema. Nel 2023 c’era stato “Responsible Jersey”, con lo spazio sponsor sulle maglie dell’AC Monza trasformato in un messaggio contro la violenza sulle donne, rivolto in particolare al pubblico maschile. Nel 2024 è arrivato “NonMiViolare”, dedicato all’uso consapevole dello smartphone e al contrasto del revenge porn, con una guida distribuita in oltre 70.000 copie. Quest’anno il focus si sposta sul linguaggio, inteso come primo spazio di prevenzione.

La campagna non si ferma alla presentazione milanese. Nei giorni che precedono il 25 novembre sarà rilanciata da creator vicini al tema, sui canali social e con il supporto delle società sportive partner del marchio. Il gioco sarà disponibile durante le iniziative della Polizia Postale a Lecco (19 novembre) e Varese (20 novembre), poi il 25 novembre al convegno nazionale di Telefono Rosa e dal 27 al 29 novembre alla Milan Games Week. Seguiranno sessioni formative nelle scuole e una presentazione istituzionale a Roma. A marzo 2027, infine, il giardino uscirà dallo schermo: in uno spazio verde del Comune di Milano sarà inaugurato un giardino reale, simbolo concreto di quei fiori seminati giocando.

I numeri utili

Se avete bisogno di aiuto qualcuno o conoscete qualcuno che ne ha bisogno, il numero nazionale antiviolenza e stalking 1522 è gratuito e attivo 24 ore su 24. Per i reati commessi online ci si può rivolgere alla Polizia Postale anche tramite commissariatodips.it.