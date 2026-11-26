Annunciata nelle scorse settimane, nei sistemi operativi Android e iOS è adesso attiva la nuova funzione di WhatsApp che consente di programmare l’invio di qualsiasi tipologia di messaggio, sia esso un testo, un video o una foto.

“Comunica al momento giusto”

L’annuncio è arrivato da Meta nelle ultime ore con un post sul blog. In molte occasioni, per esempio per ricorrenze come i compleanni, magari ricordiamo in un dato momento di fare gli auguri alla persona cara salvo poi dimenticarci di inviare un messaggio. Stesso discorso quando si tratta di lavoro: così come funziona da ormai molti anni con le mail che si possono programmare, lo stesso adesso vale per i messaggi su WhatsApp.

“Alle 23:00 ti ricordi di augurare a qualcuno buona fortuna per un esame il mattino dopo oppure vuoi che un messaggio di compleanno arrivi a mezzanotte nel fuso orario del tuo amico. Ci pensi subito, ma non è il momento giusto - scrivono gli sviluppatori - Ecco perché stiamo introducendo i messaggi programmati, una delle funzioni più richieste. Puoi scrivere un messaggio quando ti viene in mente e inviarlo dopo 10 minuti o fino a 14 giorni dopo, sia nelle chat individuali che in quelle di gruppo.

Come funziona la nuova opzione

Materialmente, come si fa ad attivare la nuova funzione? È davvero molto semplice: il tasto di invio deve rimanere premuto: a quel punto verrà fuori una schermata con la data e l’orario da scegliere. Come anticipato, dunque, se sono le 11 del mattino, il primo momento utile per inviare il messaggio diventano le 11.10. Da quel momento in poi, si può programmare anche per le due settimane successive.

Come modificare il messaggio

Una volta programmato, la chat mette in alto la persona a cui si deve inviare il messaggio nel prossimo futuro. Qualora si decidesse di modificarlo o cancellarlo si può fare in qualsiasi momento cliccando su “Visualizza”: a quel punto appare ciò che abbiamo in programma e, tenendo premuto, si può copiare o eliminare. Un’altra ottima notizia riguarda l’invio del messaggio anche se il telefono è spento o la batteria si è completamente scaricata. “Una volta programmato un messaggio, l’app lo invia al server: il server lo consegnerà al destinatario all’orario prescelto, indipendentemente dal fatto che il dispositivo del mittente sia acceso o spento”, spiegano gli esperti.

Nessun problema anche dal punto di vista della privacy. “Rimarrà protetto da crittografia end-to-end come tutti i tuoi messaggi personali, in modo che nessun altro possa leggerlo, nemmeno WhatsApp”.