Auto, la Cina è pronta a comprare i fornitori Ue

«Per il futuro non vedo massicci inglobamenti da parte cinese di costruttori di auto occidentali. Cresceranno, invece, le partnership. Ritengo più concrete le acquisizioni di aziende della componentistica». A parlare è Stefano Aversa, presidente di AlixPartners per la regione Emea e vicepresidente globale della società di consulenza. «Ci sono molti componentisti in difficoltà - spiega -: per loro essere preda significherebbe la salvezza attraverso un rilancio produttivo, con benefici per il lavoro e anche alla voce tecnologie». Aversa intende sottolineare come i big del Dragone stiano esportando non solo marchi, ma tanta tecnologia. È la stessa che gli europei hanno portato nel loro Paese, «e che ora sta tornando indietro con gli interessi; in particolare su elettrico, infomobilità e infotainment».

A impattare sui fornitori è anche la crisi in cui si dibatte l’auto tedesca che ha perso la Cina come mercato di riferimento, con i gruppi Volkswagen, Bmw e Mercedes costretti a ridimensionare strategie e tagliare decine di migliaia di posti. E proprio Mercedes, oltre a sospendere gli investimenti, prevede ora di chiudere due impianti. La situazione in Germania pesa molto sui fornitori italiani: vale, infatti, un business annuo di circa 5 miliardi.

Il quadro è ulteriormente complicato dall’instabilità economica mondiale e dalla lentezza con cui la Ue sta reagendo ai cambiamenti: una revisione del green deal dovrebbe essere messa nero su bianco solo nel 2027. «Si sta andando nella direzione che noi avevamo detto, ovvero che non sarebbe stato possibile arrivare al 2035 con la tagliola irrealizzabile del solo elettrico», commenta Aversa. Altro punto fondamentale è il Made in Europe, il contenuto locale che consentirà ai big del Dragone di produrre nell’Ue.