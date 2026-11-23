L’automobile è stata una insostituibile protagonista dei sistemi socio-economici globali per quasi un secolo, sia per il trasporto di persone che di merci. Ha portato lavoro, occupazione, ricchezza indotta per i più fortunati. E prodotto un miglioramento della vita su larga scala per le popolazioni, le quali hanno condiviso il suo ruolo apprezzandola come di rado è successo per altre scoperte dell’uomo. Poi all’inizio dell’attuale decennio, sull’onda delle pressioni ambientaliste la Comunità Europea ha commesso un errore di strategia. Il quale ha prodotto un crollo socio-economico che si ripercuoterà negativamente ancora per molti anni sulle economie europee. La Cina, con la prontezza che la contraddistingue nell’ottenere vantaggi sulle crisi dell’Occidente, avendo a sua volta esagerato nella definizione della produzione ad uso interno, ha letteralmente inondato il vecchio continente di sue auto, sia a motore tradizionale che elettrico, a prezzi insostenibili per le produzioni europee. Le prospettive del mercato continentale, dopo quasi un lustro potrebbero finalmente vedere una schiarita, seppur mini e comunque vincolata al quadro economico-finanziario internazionale.

Secondo le stime, dopo il calo previsto nel 2026 di circa un punto, la ripresa della produzione automobilistica nell’Unione europea dovrebbe avvenire nel corso del 2027. In Italia, l’Unrae (Unione nazionale rappresentanti autoveicoli esteri) e Prometeia stimano per il prossimo biennio immatricolazioni vicine a 1,6 milioni all’anno. Nuovi insediamenti produttivi e di assemblaggio saranno all’origine del miglioramento. La cinese Gwm ha annunciato l’avvio della produzione locale in Europa dal 2027. Anche la giapponese Honda valuta di tornare a produrre in Europa già dal prossimo anno, a condizione che le nuove regole dell’Unione europea vengano confermate e che l’andamento del mercato renda conveniente l’operazione. I tre giganti mondiali Toyota, Nissan e Honda stanno per avviare dal 2027 la collaborazione sui componenti auto standardizzati per ridurre i costi e concentrare gli investimenti sulle nuove generazioni di veicoli.

Parimenti sono in arrivo nuove tecnologie sempre dall’anno venturo, tra cui spiccano le batterie di ultima generazione, il cui avvio della produzione su larga scala anche in area euro sarà particolarmente positiva per il rilancio. Un insieme di misure pensate per aumentare i volumi produttivi, ridurre i costi e i prezzi di vendita e restituire redditività alle case automobilistiche europee, rafforzandone la competitività nei confronti dei produttori cinesi. Purtroppo resta un incognita il futuro della italo transalpina Stellantis.