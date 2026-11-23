Il segmento luxury del settore immobiliare registra importanti performance di crescita nelle principali città italiane anche se si escludono dall’analisi Milano e Roma. È questo uno degli aspetti interessanti che evidenzia la ricerca condotta dall’Osservatorio Coldwell Banker Italy. “Vince chi sa raccontarsi, non chi è già caro – si legge nel rapporto – il mercato del lusso non conosce crisi: il segmento luxury infatti corre ad alta velocità: parliamo di +3% / +6% all’anno per il lusso in generale, e di +5% / +8% all’anno per il lusso nuovo o ristrutturato a nuovo in classe A/B. Perché? Perché è l’unico che manca davvero”. La ricerca coordinata da Roberto Gigio, Presidente e Ceo di Coldwell Banker Italy, analizza costantemente il mercato immobiliare in Italia e nel mondo. Dall’analisi emerge che l’offerta di immobili di prestigio è strutturalmente scarsa, soprattutto nei centri storici, sul waterfront e nelle zone vincolate. È su questo che si gioca la vera partita per chi costruisce o ristruttura oggi, con un orizzonte 2026-2030.

La situazione nelle diverse aree del Paese

Il Sud e molte città italiane fuori dai grandi mercati restano indietro perché per anni hanno fatto notizia per ciò che mancava, non per ciò che offrono. “Secondo i dati del nostro Osservatorio – prosegue Roberto Gigio – l’ipotesi da applicare all’edilizia di lusso diventa questa: non vince la città più ricca o più cara, vince la città che riesce a trasformare un pregiudizio in un brand. Abbiamo perciò elaborato stime proprie partendo dai dati OMI, Nomisma e Scenari Immobiliari, per identificare le 10 città italiane, fuori da Milano e Roma, dove il lusso crescerà di più nei prossimi 5 anni e su cui è interessante investire adesso. La nostra ipotesi si regge su tre punti”. Il Sud non è in ritardo, è sottovalutato. Nelle zone di pregio di Bari, Lecce, Catania e Cagliari i prezzi del lusso partono da circa 2.500 - 3.500 euro/mq, e anche a Salerno, dove centro e lungomare superano i 5.000 euro/mq, si resta lontani dai valori della Costiera. Non perché questi territori valgano poco, ma perché per anni hanno fatto notizia per ciò che mancava, non per ciò che offrono. Quando il racconto cambia – il Salento come brand, Bari come waterfront, Catania come Etna e mare – il prezzo si riallinea. Ed è lì che si può fare dal +22% al +40% in 5 anni. Genova è il caso perfetto. Genova è la città che tutti descrivono come “in declino”, ma che ha Albaro, Nervi e Boccadasse, dove il nuovo o ristrutturato di pregio vale 4.000 - 6.000 euro/mq, contro i circa 20.000 euro/mq di Portofino, a meno di un’ora di distanza. È il classico territorio che ha il prodotto ma non ha la narrazione. Quando la narrazione arriva – il porto, la rigenerazione, il centro storico – il prezzo recupera. Stima: +22% / +35% in cinque anni. Il lusso non compra metri quadri, compra una storia. Il compratore straniero non compra una casa, compra un immaginario. Como vende il lago dei divi, Lucca vende la Toscana autentica, Lecce vende il Barocco. Bolzano, che è già tra le città più care d’Italia (circa 5.300 euro/mq di media), non ha più immaginario da recuperare: per questo cresce solo +2,5% / +4% all’anno.“In sintesi, la classifica del nostro Osservatorio non è economica, è narrativa – prosegue Roberto Gigio –. Dove il racconto è ancora indietro rispetto alla qualità reale del posto, lì c’è il margine per investire”.