Non è l’incompetenza, che non le manca, ad aver spinto Milena Gabanelli a protestare contro la retromarcia europea al tutto elettrico nell’auto. È più probabile la partigianeria, che mal si coniuga col dovere giornalistico di riportare innanzitutto i fatti, tutti i fatti, prima di dare la propria opinione. Se la rubrica si chiama DataRoom, poi

Cos’ha scritto? Che le vendite di auto elettriche stanno decollando: +48% nei primi 9 mesi rispetto al 2025. Wow! Quindi, come si spiega che adesso gli Stati membri e le Case auto chiedano, e la Commissione conceda, un’apertura alla vendita di auto termiche dopo il 2035? Giova ricordare che il divieto fu introdotto nel 2020 proprio perché senza l’obbligo mai e poi mai i clienti sarebbero passati al motore elettrico. Poi aggiunge che la causa della crisi nera in cui versa l’industria e che pagano i lavoratori non sarebbe quel Green Deal che ha forzato gli investimenti nell’elettrico, ma anzi l’aver investito poco. Sul serio? Eppure, riconosce che i clienti non le comprano. Ma questo non rileva: dopotutto, siamo o non siamo un’economia socialista? E allora, che vuole il cliente?

Proseguiamo ad aggiungere i tasselli mancanti. Le vendite delle elettriche sono in crescita, vero. Ma in buona misura grazie ai continui incentivi che a rotazione i vari governi hanno accordato, salvo poi scoprire che una volta tolti le immatricolazioni si piantano. Domanda: ma davvero qualcuno pensa di poter sostenere per sempre le vendite di queste auto coi soldi dei contribuenti? Altra osservazione: l’industria vende soprattutto auto elettriche e ibride plug-in grandi e costose, mentre le utilitarie sono fuori mercato come prezzo. Verissimo, ma sono quelle scelte dalle imprese per i manager in ossequio alle politiche ESG, per apparire green. Inoltre, in alcuni Paesi come il Belgio ma anche l’Italia la politica ha agevolato fiscalmente queste scelte, di nuovo quindi forzando il mercato a spese dell’erario.

Ma alla fine, perché tutto questo furore per l’elettrico? Domanda legittima, visto che l’elettricità con cui carichi le batterie è ancora prodotta per più di metà coi fossili quindi le emissioni ce l’hai lo stesso. Non solo, le emissioni di CO2 di tutte le auto circolanti in Europa sono appena lo 0,9% delle emissioni totali. Nemmeno il solletico gli fanno, al clima. Eh sì, dev’essere il nervosismo per l’ennesimo fallimento dell’ennesima COP sul clima. Non gli è bastato aver distrutto l’industria europea, volevano fare di più. Peccato.