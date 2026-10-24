Leggi il settimanale
AbbonatiLeggi
Aggiornato alle ore 06:55
In evidenzaAggiornato alle ore 06:55
Borsa e mercati

Il Btp valore fa il pieno raccolta a 16,6 miliardi

Oltre 560mila contratti per la doppia emissione del Tesoro che alza al 22,7% la cedolona finale della proposta “Insieme”. La classica ottiene 12 miliardi

Gian Maria De Francesco
Btp e azioni fanno le famiglie più ricche
i buoni del Tesoro a 5 anni hanno raggiunto la quota di 17,190 miliardi di euro e 641.881 contratti registrati, dopo aver registrato sottoscrizioni per 1,565 miliardi nella sola giornata di oggi.
Segui il giornale su Google DiscoverScegli il giornale come fonte preferita

Il risparmio delle famiglie italiane torna a sostenere con convinzione il debito pubblico. La prima doppia emissione del Btp Valore, chiusa ieri alle 13 dopo cinque giorni di collocamento, ha raccolto 16 miliardi e 622 milioni di euro, con oltre 560mila contratti sottoscritti, segno di fiducia verso i conti pubblici italiani. La parte del leone l’ha fatta il Btp Valore tradizionale, con 12,071 miliardi e 385.962 contratti, quasi il triplo dei 4,551 miliardi (174.067 contratti) del nuovo Btp Valore Insieme.

I due titoli hanno la stessa scadenza, il 27 ottobre 2031, ma funzionano in modo diverso: il primo paga interessi ogni tre mesi con cedole crescenti, il secondo concentra la cedola alla fine dei cinque anni, insieme al rimborso del capitale. Il risultato

supera i 16,57 miliardi della sesta emissione e i 16,22 della settima, pur restando sotto le prime tre operazioni, tutte oltre quota 17 miliardi, in una serie che va dagli 11,2 miliardi della quarta agli oltre 18,3 della prima. Anche i contratti superano quelli delle ultime quattro emissioni, pur restando sotto i livelli delle prime tre.

Alla chiusura il Mef ha rivisto al rialzo i tassi definitivi rispetto ai minimi annunciati il 16 ottobre, per tenere conto dell’evoluzione del mercato e preservare l’equivalenza dei due strumenti in termini di rendimento complessivo. Il Btp Valore pagherà il 3,75% nei primi due anni, il 4,20% nel terzo e nel quarto e il 4,75% nel quinto, contro il 3,70%, il 4,10% e il 4,70% iniziali. Per il Btp Valore Insieme la cedola unica sale dal 22,25% al 22,70%,

da incassare a scadenza con il capitale.

Nell’ultima giornata sono affluiti circa 1,72 miliardi: 1,217 sul Btp Valore con 43.635 contratti e circa 504 milioni sull’Insieme con 21.148 contratti. Per il Tesoro è la conferma di un rapporto consolidato con i risparmiatori, chiamati a finanziare direttamente lo Stato. Per chi ha sottoscritto, la scelta fra le due formule risponde a esigenze diverse di gestione dei risparmi: oltre al tasso contano i tempi di incasso, la tassazione e l’eventuale premio fedeltà. Resta inteso che chi vende prima della scadenza lo fa a prezzi di mercato, che possono discostarsi da quelli d’acquisto.

Btp ValoreTitoli Di Stato Italiani
Commenti