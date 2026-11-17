Vanno entrambi in comunità i due minorenni coinvolti nelle aggressioni compiute a Roma a bordo di una minicar nera tra il 4 e il 5 ottobre. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni ha disposto per loro il collocamento in comunità, misura eseguita nel pomeriggio di oggi. La Procura minorile aveva invece chiesto la custodia cautelare in carcere. I due ragazzi, rispettivamente di 16 e 17 anni, sono indagati per tentato omicidio, lesioni personali aggravate e percosse. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il più giovane, seduto sul lato passeggero, avrebbe materialmente aggredito i passanti, mentre l’amico si trovava alla guida del veicolo.

Le aggressioni ispirate ai video sui social

Durante gli interrogatori davanti al pubblico ministero della Procura minorile, i due adolescenti hanno raccontato di aver preso spunto da alcuni filmati circolati sui social network. L’idea sarebbe stata quella di avvicinare persone che camminavano per strada e spingerle all’improvviso, senza preoccuparsi delle possibili conseguenze. “Su TikTok ci sono video in cui la gente fa così e non succede nulla di brutto”, avrebbero spiegato agli inquirenti, sostenendo di non aver avuto intenzione di provocare conseguenze gravi. “Non volevamo fare del male a nessuno”, avrebbero aggiunto nel corso dell’interrogatorio, durato oltre tre ore. Le aggressioni si erano verificate tra Monteverde e Testaccio, coinvolgendo diversi passanti nell’arco di due giorni. Tra gli episodi contestati ai ragazzi c’è anche quello che ha avuto le conseguenze più drammatiche per l’attore Davide Iacopini.

Come sono stati identificati i due minorenni

A indirizzare le indagini verso i presunti responsabili sono stati alcuni particolari della minicar nera utilizzata durante le incursioni. In particolare, gli adesivi applicati sulla carrozzeria hanno rappresentato un elemento utile per risalire al veicolo. Gli investigatori sono riusciti a individuare i due ragazzi a circa una settimana dai fatti. Una volta raggiunti dalle forze dell’ordine, entrambi hanno ammesso le proprie responsabilità. La vettura è stata successivamente sequestrata. Inizialmente il procedimento era stato seguito dalla Procura ordinaria di Roma, prima che gli atti venissero trasmessi alla Procura presso il Tribunale per i minorenni, competente per età degli indagati. I due sono stati quindi ascoltati dal magistrato minorile, al quale hanno ricostruito quanto accaduto durante quelle notti.

L’aggressione a Davide Iacopini

Tra le persone coinvolte c’è Davide Iacopini, attore conosciuto per le sue interpretazioni in produzioni come “Diaz” e “Suburra”. La sera del 5 ottobre stava rientrando a casa a bordo del monopattino quando è stato avvicinato dalla minicar. Il passeggero lo avrebbe spinto, facendogli perdere l’equilibrio e provocando una violenta caduta contro un’auto parcheggiata. Le conseguenze sono state gravissime: l’attore ha riportato un importante trauma cranico e ha ripreso conoscenza dopo 23 giorni. Ricoverato all’ospedale San Camillo di Roma, è stato sottoposto a due interventi neurochirurgici. Il progressivo miglioramento delle sue condizioni cliniche ha permesso il trasferimento, il 10 novembre, alla LIFE - Santa Lucia IRCCS, dove ha iniziato il percorso di riabilitazione neuromotoria. Le cure non sono ancora concluse e sarà necessario un ulteriore periodo di recupero e monitoraggio specialistico.