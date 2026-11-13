“È un albero woke”. A Parigi esplode la rivolta sul Natale delle Galeries Lafayette

A Parigi anche l’albero di Natale riesce a diventare terreno di battaglia culturale. E non potrebbe essere diversamente. Sotto la celebre cupola delle Galeries Lafayette di boulevard Haussmann, il tradizionale abete ha lasciato spazio a una struttura di feltro, ritagliata, coloratissima, sormontata da un angelo e da una stella. Dove qualcuno vede poesia, altri vedono l’ennesimo Natale passato al frullatore della modernità. E sui social è comparsa inevitabilmente la parola del momento: woke.

L’opera è stata affidata a Jean-Charles de Castelbajac, 76 anni, designer noto per l’uso di colori accesi e forme pop. Sua non è soltanto la reinterpretazione dell’albero: ha curato anche le decorazioni della facciata, le vetrine animate e diversi spazi interni del grande magazzino. Lo stesso Castelbajac aveva firmato gli abiti liturgici utilizzati per la riapertura di Notre-Dame nel dicembre 2024, già allora capaci di dividere il pubblico.

🇫🇷🎄 L'IMAGE | Découvrez le nouveau sapin de Noël des Galeries Lafayette réalisé par l'artiste Castelbajac. ✨ pic.twitter.com/LHMf3NsWM7 — Cerfia (@CerfiaFR) November 11, 2026

Stavolta la reazione è stata immediata. “Il peggior albero di Natale che abbia mai visto alle Galeries Lafayette”, scrive qualcuno su X. Su Facebook c’è chi lo paragona a un deodorante per automobile e chi a un lavoretto della scuola materna. C’è anche chi paragona a un Arbre Magique. Comprensibile. Un altro utente taglia corto: “Sapin woke”. Ossia: “Albero woke”.

Le Galeries Lafayette respingono le critiche e rivendicano invece un “Natale diverso dagli altri”, immerso in un universo “poetico e colorato”. Al designer sarebbe stata lasciata carta bianca per una scelta definita “audace e creativa”. L’azienda sottolinea inoltre che molte delle fotografie circolate online sarebbero state scattate prima del completamento dell’installazione, che comprende uno spettacolo di luci e suoni.

Resta però il cortocircuito. Per generazioni l’albero di Natale non ha avuto bisogno di troppe spiegazioni: era un albero di Natale. Adesso servono installazione, interpretazione artistica, spettacolo interattivo e comunicato esplicativo. Le Galeries Lafayette parlano di un Natale “poetico, infantile e fatto a mano”. Una parte del pubblico, molto più semplicemente, avrebbe preferito un abete.