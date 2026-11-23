I Talebani nella provincia settentrionale di Balkh in Afghanistan hanno appena vietato di scrivere i nomi delle donne sui documenti ufficiali, comprese le prescrizioni mediche e le cartelle cliniche. Gli operatori sanitari degli ospedali di quella provincia e altri dipendenti pubblici hanno ricevuto l’ordine di rivolgersi a loro non con il nome di battesimo ma con la parola “Bibi”. Bibi significa “nonna” o “donna anziana”. In Afghanistan usare il nome di battesimo di una donna, soprattutto in pubblico, è tradizionalmente considerato un affronto all’onore del marito o dei figli. In molti casi, vengono chiamate anche con termini degradanti associati ad animali come “capra”. È un processo sistematico di disumanizzazione. “Quando un regime sostituisce il nome di una donna con quello di un animale, la priva della sua anima umana e la riduce a una mera creatura biologica o a proprietà di un uomo”, sottolinea l’attivista Lalah Osmany. Un’altra usanza afghana è quella di presentare le donne nei documenti ufficiali come “moglie” o “figlia” di un parente maschio. È così che appaiono anche sulle loro lapidi.Secondo alcune testimonianze però quest’ultima direttiva dei fondamentalisti afghani non viene ancora rispettata. Le donne però subiscono già gravissime discriminazioni in questo Paese. Dal divieto di studiare a partire dai 12 anni all’esclusione dalla stragrande maggioranza dei posti di lavoro, fino al divieto di parlare in pubblico. Il codice penale talebano punisce la rottura di un braccio a una donna con 15 giorni di carcere, mentre colpire un cammello comporta una condanna a cinque mesi. «Una persona senza nome non può sognare, non può possedere nulla, non può pretendere giustizia, né essere ricordata nella storia», denuncia Osmany. Perciò, spiega: «Chiamare una donna con il suo vero nome in Afghanistan è un atto di resistenza».Ma la cancellazione dei nomi delle donne afghane è un’antica usanza tribale estranea all’Islam. La Sura 19 del Corano si intitola «Maryam», la Vergine Maria, una figura considerata fondamentale anche in questa religione. Ma la repressione non si placa anzi si fa sempre più stringente e si allarga. Sebbene non vi sia alcuna restrizione annunciata ufficialmente, il divieto per i dentisti uomini di curare le donne sembra essersi anche diffuso in tutto il Paese. La norma viene fatta rispettare dalle forze di sicurezza talebane, che effettuano incursioni e avvertono i professionisti uomini che, qualora venissero trovate pazienti donne nei loro studi, finirebbero in prigione. Ai medici uomini è stato imposto che, anche in caso di cure d’emergenza, debba essere presente un mahram, un accompagnatore maschio della famiglia.La stretta dei talebani sull’accesso delle donne alle cure mediche coincide con le restrizioni che impediscono alle donne stesse di diventare medici. Da dicembre 2024, alle afghane è stato negato il diritto di studiare negli istituti di medicina. Inoltre, i medici che operano negli ospedali hanno confermato che i talebani hanno vietato loro di assumere personale femminile. I Talebani inoltre impongono che le dottoresse ancora in attività siano accompagnate anche loro da un mahram.