A vederla da fuori, disposta in fila indiana sugli scaffali dei supermercati, sembra quasi tè alla pesca. Il colore giallastro e il packaging classico, con la bottiglietta di plastica, il tappo verde e un’etichetta con il logo bianco accanto a un limone tagliato a metà, attirano i consumatori con sorprendente successo. Siamo in India, e nel Paese più popoloso del mondo una bibita semisconosciuta sta dando del filo da torcere alle cole ben più rinomate. Si chiama Lahori Zeera ed è una bevanda gassata dal sapore acidulo di cumino nata quasi per caso nel 2017.

Il boom di Lahori Zeera

Ma che cos’è Lahori Zeera? Una bibita molto particolare che contiene ingredienti comuni che si trovano nelle dispense indiane, a partire dal cumino, l’assoluto protagonista, accompagnato con sale nero, pepe nero, zenzero e limone. Il suo sapore, acidulo, terroso e piccante, ha spinto tre cugini del Punjab, Saurabh Munjal, Nikhil Doda e Saurabh Bhutna, a trasformare in un prodotto commerciale uno strano mix che avevano inventato per caso dieci anni prima, nella cucina di casa, dopo una cena come tante.

L’occasione era allettante. Del resto, in India, le bibite gassate aromatizzate al cumino sono sempre state vendute nelle bancarelle di strada, all’interno di un mercato frammentato e dominato da aziende locali. Il trio ha così convinto le proprie famiglie a investire del capitale per il lancio di Lahori Zeera (Zeera è il nome hindi del cumino).

Oggi, dieci anni più tardi, la bevanda è diventata un vero e proprio fenomeno. Al punto, ha ricordato la Bbc, da sfidare il monopolio dei giganti globali soprattutto nell’importantissima fascia di mercato delle bevande da dieci rupie (0,11 dollari), che chiuderà quest’anno con un fatturato di 115-120 milioni di dollari.

La guerra delle bibite

La popolarità di Lahori Zeera rispecchia la crescente preferenza dei consumatori indiani per i sapori tipicamente nazionali e per le bevande percepite come più salutari. In prima fila ci sono le bibite gassate al gusto di comino che, in particolare nell’ultimo decennio, si sono diffuse a macchia d’olio in tutto il Paese. Sono le cosiddette “bibite etniche” che includono nomi e brand sconosciuti come Jeeru della Xotik Frujus di Mumbai, Campa Jeera della Campa Cola - di proprietà del miliardario Mukesh Ambani - e altri player regionali tra cui Fizz Jeera Masala della House of Bindu.

Bindu è un caso emblematico. Ha lanciato la sua soda al cumino quasi 25 anni fa, ma le vendite sono rimaste stagnanti fino a pochi anni fa. Nel momento in cui scriviamo il contributo di Fizz Jeera Masala al fatturato del gruppo è passato dal 20% al 40% negli ultimi cinque anni.

C’è poi un numero da considerare: nel corso dell’estate appena trascorsa gli ordini online di queste bevande gassate sono aumentati del 900% su base annua. Insomma, la mania per il cumino sta rimodellando il mercato indiano delle bevande analcoliche, un mercato ricco e dorato che nel 2024 valeva 32 miliardi di dollari. E che dovrebbe raddoppiare entro il 2033.

Multinazionali sotto pressione

L’India, dopo la Cina, è il secondo mercato delle bibite gassate più grande del mondo. È dunque utile analizzarlo per capire cosa potrebbe succedere all’intero settore. Ebbene, secondo un report di Kotak Mutual Fund, lo scorso settembre Lahori Zeera, Campa e altri concorrenti minori hanno raddoppiato la loro quota di mercato nel settore delle bevande analcoliche gassate in India, raggiungendo circa il 15%. Allo stesso tempo la quota combinata di Coca-Cola e PepsiCo è scesa da circa il 93% all’85%.

“Siamo di fronte a un nuovo momento Jio per il settore delle bevande”, si legge nel paper che ha paragonato quanto sta accadendo nel mercato delle bibite alla rivoluzione innescata nel 2016 dall’ingresso di Jio, la compagnia telefonica di proprietà di Reliance, nel settore delle telecomunicazioni. All’epoca, infatti, il crollo dei prezzi dei dati aveva sottratto quote di mercato agli operatori storici.

Oggi, per gli analisti, la stessa dinamica si starebbe ripetendo con le bevande: “Gli operatori storici stanno perdendo volumi. Nei mercati globali, i duopoli consolidati raramente perdono più dell’1-2% di quota di mercato all’anno; una variazione dell’8% in meno di un anno rappresenta una rottura strutturale”.

Una sfida inaspettata

La sfida dei marchi locali si inserisce in una trasformazione più ampia del mercato indiano delle bevande. Come ha ben spiegato la testata indiana Mint, le aziende del settore alimentare e dei beni di largo consumo stanno ampliando la propria offerta per intercettare una domanda crescente di prodotti più salutari e funzionali.

A trainare il cambiamento sono anche il rapido sviluppo del cosiddetto quick commerce e la possibilità di testare nuove bevande online, senza dover sostenere subito i costi di una distribuzione capillare. Le aziende stanno sperimentando categorie che vanno oltre le tradizionali bibite gassate: dai tè freddi alle bevande fermentate, dall’acqua di cocco ai prodotti a base di latte.

E quindi? Il mercato è destinato a diventare ancora più competitivo. Secondo le stime di Redseer Strategy Consultants, le bevande pronte da consumare, escluse quelle gassate, rappresentano già circa il 70% del comparto e crescono a un ritmo annuo del 18%. Coca-Cola e Pepsi sono avvisate.