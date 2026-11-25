Donald Trump pensa a una nuova offensiva tariffaria. Secondo Wall Street Journal e Bloomberg, la Casa Bianca è pronta a introdurre nuovi dazi contro Cina, Ue e altri 14 Paesi, colpevoli di operare contro le imprese americane. Il piano dell’amministrazione Usa getta nuova benzina sul fuoco in un contesto sempre più complesso per il tycoon, alle prese con il contraccolpo dell’affaire Nvidia. Ma andiamo con ordine. Nei prossimi giorni il rappresentante per il Commercio Jamieson Greer dovrebbe rivelare i risultati di un’indagine sui sussidi industriali di diversi Paesi, accusati di invadere i mercati con beni a basso costo, colpendo i produttori americani. Le tariffe riguarderebbero i prodotti esportati, ma sarebbero esclusi beni come acciaio, alluminio e auto, già colpiti.

Nel riportare la notizia, il Journal sottolinea un passaggio chiave: la scelta di svelare i risultati dell’indagine e i relativi dazi potrebbe distogliere l’attenzione dalla questione Nvidia e soprattutto dal peso della decisione di Trump di spingere per il rientro di Jensen Huang che in serata ha negato il ruolo chiave del tycoon nel suo rientro e si è scusato con i dipendenti: «Ho commesso errori terribili». In ogni caso il tycoon, solo nella giornata di lunedì, quando con il ritorno di Huang al vertice di Nvidia la società è cresciuta di oltre il 30% in Borsa, avrebbe guadagnato fino a 15 milioni di dollari grazie alle sue azioni. Trump non è stato l’unico vincitore: il ceo reintegrato ha visto il patrimonio gonfiarsi di circa 34 miliardi, Cantor Fitzgerald - società guidata dal figlio del commissario al Commercio Lutnick - ha incassato più di 60 milioni e nelle tasche di oltre 5mila «scommettitori» su Polymarket, che puntavano sul ritorno di Huang, sono finiti 3,87 milioni, tra cui un anonimo paperone che, da solo, ha guadagnato 275.536 dollari, con un tempismo a dir poco perfetto.

Per la Casa Bianca, una nuova schermaglia tariffaria permetterebbe di sciogliere una serie di nodi che si stanno stringendo intorno a Trump. Nodi inevitabilmente intrecciati. Uno riguarda la necessità di serrare i ranghi del gabinetto presidenziale. Il caso Nvidia ha portato a galla divisioni importanti, come la spaccatura tra il segretario al Tesoro Scott Bessent e quello al Commercio Lutnick e la fuga in avanti del segretario di Stato Marco Rubio, tra i primi a tentare la spallata contro Huang. Dare in pasto nuovi dazi contro la Cina renderebbe Trump di nuovo tough on China, rasserenando gli animi a destra. Allo stesso tempo, il nuovo polverone potrebbe arginare la marea montante intorno alla big tech dei chip. Il Congresso, in un’anomala convergenza tra democratici e repubblicani, affila le armi e pensa a indagare non solo sul ruolo del ceo, ma anche su quanto il governo sapesse sul presunto contrabbando di chip avanzati per l’intelligenza artificiale verso la Cina. Trump, riporta Axios, avrebbe agito in favore di Huang quasi come sfida al sistema. Stretti collaboratori del ceo avrebbero fatto pressioni sul presidente usando una carta a lui cara: il senso di persecuzione da parte del «deep state» che, secondo lo stesso tycoon, l’avrebbe ostacolato fin dal 2016. L’entourage di Huang sarebbe così riuscito a convincere Trump che il fondatore fosse finito nel mirino di una comunità di intelligence paranoica e fosse vittima di imprecisati agenti dell’apparato governativo.

Non è però detto che la manovra funzioni. Fonti del Congresso fanno sapere che l’intervento di Trump sta modificando il focus delle indagini: anche il presidente sarebbe diventato un obiettivo. Una spirale che potrebbe diventare ancora più vertiginosa con il nuovo Congresso da gennaio a trazione democratica. La prossima data da segnare sul calendario è il 1° dicembre, quando Huang dovrebbe apparire davanti a tre commissioni della Camera (a porte chiuse): Intelligence, Affari esteri e Cina. Lì si capirà quanto a fondo vorrà andare il Congresso.