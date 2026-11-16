GTA VI, mancano tre giorni: guida alla sopravvivenza per il videogioco più atteso del secolo

“Ci vediamo giovedì a pranzo?”. “No, giovedì sono occupato”. “Venerdì”. “Neppure”. “Quando sei libero?”. “Eh… fammi consultare l’agenda”, che non ho mai avuto. Insomma, giovedì esce GTA 6 e per giovedì intendo proprio giovedì, a mezzanotte. Lo aspetto da tredici anni, come tutti (quasi tutti, mia mamma “ma che hanno detto al telegiornale? Cos’è quella roba?”), nel frattempo sono invecchiato di tredici anni, il mondo è peggiorato sensibilmente (io pure, per carità), e l’unica consolazione sarà tornare a Vice City a comportarmi come una persona che nella vita reale sarebbe opportuno arrestare.

Ma non sono solo. Milioni di persone stanno predisponendo piani di emergenza, chiedendo ferie, contrattando con mogli e fidanzate (disposte pure al divorzio, e anche a chiedere a Rockstar le spese), accumulando provviste. Sono pazzi? Forse, ma innocui (qui ci torno dopo). Non sto scherzando. Negli Stati Uniti, secondo BambooHR, le richieste di ferie per il 19 novembre sono aumentate del 13 per cento rispetto ai giovedì equivalenti degli anni precedenti, mentre il 18 per cento dei lavoratori intervistati dichiara di volersi assentare per giocare. Il fenomeno, iniziato già da mesi, è stato battezzato “GTA Flu”, l’influenza da GTA, e io non capisco chi abbia chiesto soltanto il giovedì, venerdì chi lo stacca dalla console. Una settimana mi sembrerebbe il minimo sindacale, due sarebbero preferibili, sempre l’ideale, comunque sia bisogna prepararsi come si deve.

Anzitutto le provviste. Bisogna calcolare il fabbisogno calorico di almeno sette giorni, privilegiando alimenti che non richiedano preparazione (i miei preferiti, non mi cambia niente), possibilmente neppure l’uso delle posate (mangiare con una mano mentre con l’altra si guida un’automobile a duecento chilometri orari inseguiti dall’FBI potrebbe essere complicato).

Quindi pizze surgelate, panini, biscotti, patatine, caffè, Coca-Cola (zero se no volete gonfiarvi come una mongolfiera mentre allenate Jason), con un frigorifero accanto alla console (se siete sovrappeso vivere dentro Vice City potrebbe essere un modo per dimagrire, fate mangiare il vostro personaggio, ricordatevi solo di bere). Quanto alle necessità fisiologiche, non arriverei a suggerire un catetere (che oltre a essere una cosa orribile fa perdere ancora più tempo), i rozzi possono farla in una bottiglia, sebbene una certa pianificazione degli accessi al bagno sia consigliabile, così da espletare entrambe le necessità (importante anche predisporre un sistema di illuminazione che consenta di distinguere il giorno dalla notte, non tanto per dormire, quanto per evitare di scoprire dopo una settimana che la famiglia ha cambiato casa).

Più delicata la questione sentimentale, dal 19 novembre beati i single. Sui social è circolato il contratto tra una fidanzata, Vanesa, e il suo compagno Langa, al quale viene concesso di giocare a condizione di farsi vivo ogni poche ore, interrompere la partita quando lei gli parla e dedicarle almeno metà del proprio tempo. Una clausola gli ricorda perfino che Lucia, la protagonista femminile, non è la sua vera fidanzata (in caso di tradimento virtuale con un personaggio non giocante si potrà chiedere la separazione?).

Quanto alle emergenze domestiche, distinguerei almeno tra l’incendio dell’abitazione e la necessità di buttare la spazzatura, rinviando alla Cassazione la questione se una moglie abbia il diritto di interrompere una rapina in corso per chiedere che cosa si voglia mangiare a cena (“non vedi che ho già tutto qui?”). Ragazzi, non voglio essere sessista, ci sono anche donne e ragazze amanti dei videogiochi, nel caso però siano una coppia allerterei i vicini, soprattutto se hanno un neonato. Dunque, i figli piccoli possono essere affidati temporaneamente ai nonni, purché questi ultimi si impegnino a non restituirli prima del completamento della storia principale (i nonni sono una garanzia, pure fossero sordi e quasi ciechi più affidabili di un player dentro GTA VI, tuttavia, in teoria, potrei essere un nonno anche io, quindi attenti all’anagrafe, terrei come limite di sicurezza sessant’anni).

Va da sé, qualcuno ha già ricominciato a spiegare che i videogiochi rendono violenti, tipo Claudio Martelli, direttamente dagli anni Ottanta, il sostiene che i giovani sarebbero allenati alla violenza proprio dai videogiochi, ogni volta la stessa storia, e nelle prossime settimane aspettatevene altri. Secondo Newzoo, nel mondo giocano 3,58 miliardi di persone, mentre un’indagine internazionale indica che oltre la metà dei videogiocatori pratica anche gli sparatutto, per cui dovremmo quindi vivere in un pianeta dove un miliardo e mezzo di individui passa il tempo a spararsi per strada. La ricerca scientifica non ha dimostrato un rapporto causale tra videogiochi violenti e stragi reali (ve lo immaginate uno di Hamas dentro GTA?).

Tra l’altro io gioco agli sparatutto da decenni, ho sterminato virtualmente abbastanza persone da ripopolare il pianeta più volte e nella vita reale non ho mai sparato a nessuno (ho ricevuto diverse minacce di morte in passato per le mie opinioni, sono ancora vivo). In compenso su Call of Duty sono stato ucciso migliaia di volte da ragazzini di dodici anni che mi insultavano in italiano e lingue che non conosco, e ai quali non posso neppure rispondere perché nel frattempo mi hanno già ucciso di nuovo (succedeva anche a Robin Williams, andatevi a vedere il suo racconto su YouTube, esilarante).

Insomma, per la prima volta dopo anni, comunque, abbandonerò Call of Duty, almeno temporaneamente, per dedicarmi a GTA VI. Dopo migliaia di partite trascorse a farmi ammazzare su Rebirth Island, mi concederò finalmente una vacanza a Vice City, dove potrò esplorare un mondo intero, andare al mare (sì, al mare, quello reale lo odio, quello virtuale mi piace), guidare automobili di lusso, entrare nei locali e continuare a commettere reati.

Resta il problema del sonno, che suggerirei di non eliminare, non per altro, piuttosto perché nessuno vorrebbe essere trovato morto davanti alla PlayStation con una missione ancora da completare. Meglio stabilire turni di riposo, silenziare il telefono, disattivare le notifiche e comunicare preventivamente a amici e parenti che per qualche giorno si sarà irreperibili (fatta eccezione per emergenze realmente gravi, sulle quali sarà comunque necessario un accordo preliminare, soprattutto sull’entità della gravità).

Quanto a me, ho cinquantasei anni, una famiglia che mi capisce (oppure più sto zitto meglio è), scrivo la mattina tra le 4 e le 9, e da giovedì mi trasferirò dentro GTA VI. Molti non si accorgeranno della differenza, qualcuno forse sì, già non rispondo ai numeri che non conosco, adesso devo silenziare anche i numeri che conosco. I miei amici intimi li ho già avvisati, a Vice City non c’è campo.