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Innovazione

Cuore, il colesterolo non è tutta la storia

Infiammazione, zuccheri e stress ossidativo lavorano per anni sulle pareti dei vasi. Le nuove frontiere della nutraceutica

Camilla Golzi Saporiti
Salute Il benessere cardiovascolare va oltre l'analisi del colesterolo
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Quando si parla di salute del cuore, la parola che viene in mente per prima è una sola: colesterolo. Tenerlo sotto controllo è giusto e necessario, ma il sistema cardiocircolatorio è un meccanismo complesso e il rischio vascolare nasce da dinamiche che un esame del sangue, da solo, non racconta.

Alla base dell’aterosclerosi c’è un terreno multifattoriale, dove interagiscono infiammazione di basso grado, insulino-resistenza, stress ossidativo e alterazioni dell’endotelio. Quest’ultimo è il sottile tessuto che riveste dall’interno i vasi sanguigni e governa il microcircolo: una specie di pelle interna che, per funzionare bene, deve restare elastica e integra. Il punto è che l’invecchiamento dei vasi e le alterazioni metaboliche non esplodono da un giorno all’altro: si accumulano per anni, in silenzio.

La prevenzione, quindi, deve guardare all’intero quadro e soprattutto deve essere anticipata nel tempo. Nei nuovi approcci clinici il paradigma è di conseguenza cambiato: dalla cura del sintomo si è passati alla valorizzazione della salute quotidiana. Proteggere il terreno prima che vasi e cuore ci presentino il conto. In questa prospettiva sono nati nutraceutici evoluti, che agiscono su più fronti per il benessere immediato e per la prevenzione, come InoVITIS di Promin, integratore di Ecovitis®, inositolo e cromo, componenti dalla funzione antiossidante, antinfiammatoria, antiipertensiva, di regolazione lipidica e glucidica. Ecovitis è un estratto di semi d’uva ricco di proantocianidine oligomeriche, gli OPC, antiossidanti naturali studiati per sostenere la funzione dell’endotelio, contrastare lo stress ossidativo e aiutare il controllo della pressione arteriosa borderline, sia nei grossi vasi, sia nella rete più fine della microcircolazione. Inositolo e cromo lavorano in sinergia, aiutando l’organismo a utilizzare meglio il glucosio e a mantenere stabile glicemia e lipidi, attenuando importanti fattori di infiammazione e di stress per l’intero sistema circolatorio.

Un nutraceutico di ultima generazione, pensato per il benessere immediato e la prevenzione, può diventare un tassello strategico, soprattutto se inserito in uno stile di vita orientato alla longevità vascolare, i cui pilastri restano dieta antinfiammatoria, attività fisica e movimento, rinuncia al fumo e gestione dello stress.

InoVITIS, grazie alla sua formulazione e alla tecnologia delle compresse a lento rilascio, che ottimizza la biodisponibilità degli attivi, può accompagnare l’organismo verso un benessere cardiovascolare e metabolico duraturo, che va oltre la semplice gestione della colesterolemia.

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