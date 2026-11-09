Trucchetto Report su Ranucci, l’oltraggio alla bandiera e Laterza: quindi, oggi…

- Ho visto il servizio di Report che tutti aspettavano, quello su Lavitola e il Cantiere Navale Vittoria. Non ci ho capito nulla. Ma (penso) non perché io sia scemo (può darsi, eh): il punto è che il servizio non porta da nessuna parte, dà adito a “coincidenze” senza però affondare mai il colpo. Sapete qual è il problema? È che il servizio dà in pasto agli ascoltatori più sensazioni ipotetiche che certezze, conservando lo stesso tono della precedente puntata sullo stesso argomento, quando Report aveva pestato l’immane bufalona su mandanti e autori dell’attentato a Ranucci. Prima dell’estate, infatti, il programma era convinto e straconvinto che andasse seguita la pista della camorra, con spruzzi di fanghetto verso un esponente politico locale (ovviamente di FdI). Ipotesi crollata di fronte alla confessione di Valterino. Ora: io, personalmente, avrei alzato le mani. Avrei detto: cari ascoltatori, abbiamo sbagliato, scusate, forse è meglio se torniamo da voi quando abbiamo qualcosa di concreto. Invece no. Si aggrappano al fatto che “eh mica solo noi indagavamo su quello, anche gli investigatori hanno preso per buona la pista” (e quindi: se loro si buttano nel pozzo lo fai pure tu?) e rispiattellano in prima serata ipotesi, coincidenze, strani personaggi non trovati. Raccontare “il percorso” per arrivare a un risultato non equivale a fare giornalismo d’inchiesta, somiglia piuttosto a una fiction: ti dico quello che sto facendo, e poco importa se porterà a nulla.
- Ma poi scusate: un’ora di puntata sul caso Lavitola-Cantiere Navale e non vai ad intervistare manco per sbaglio Ranucci? Il metodo Report (nel senso: siamo liberi, siamo liberi) non si sarebbe fermato di fronte a questo. Avrebbero dovuto tentare di intervistarlo, fargli qualche domanda e se non voleva rilasciare dichiarazioni aspettarlo fuori da casa come fanno con i politici. Così puzza di trucchetto:
- Leggo che in Ungheria il fratello di Orbán è stato arrestato per “traffico di esseri umani”. La notizia l’ha data il nuovo premier, Magyar, condividendo un articolo del quotidiano diretto dal fratello. Ora: magari il piccolo Orbán sarà un delinquente, ma vi sembra normale che dopo le elezioni in una democrazia parta la resa dei conti contro la precedente classe dirigente? Anche qui, un po’ come in Brasile, col candidato presidente costretto a rifugiarsi negli USA: provate a pensare se Meloni avesse esultato sui social per l’arresto della sorella della Schlein pochi mesi dopo averla battuta alle urne. Boh, a me pare tutto così ipocrita.
- Un tizio sale sul pennone davanti al Bundestag, stacca la bandiera tedesca e issa quella palestinese. Vabbè, è un modo per protestare. Ma il problema qui non è l’aver issato la bandiera palestinese. Qui il problema è che il signore in questione ha oltraggiato la bandiera tedesca gettandola a terra, il che dovrebbe garantirgli (spero) una bella condanna. È ufficiale: siamo destinati a scomparire come società, come popoli e come cultura.
- Nvidia annuncia l’apertura di un’inchiesta indipendente «alla luce delle notizie che l’amministratore delegato Jensen Huang è stato il bersaglio di un’azione da parte dell’intelligence straniera». E niente fa ridere così. Questo mette le corna alla moglie con un’avvenente cinese e diventa “bersaglio di un’azione da parte dell’intelligence straniera”. Come dicono quelli colti: cadono tutti sulla gnocca (si può dire o il nostro caro collega che legge questa rubrica e ci segnala all’Ordine poi torna a colpirci di nuovo?).
- Un libro di Laterza per le scuole superiori descrive il governo Meloni come erede diretto del fascismo, colpevole di avere una base “dichiaratamente fascista” e atto ad approvare “misure dichiaratamente liberticide”, oltre a proseguire la “guerra ai migranti” con “piani di deportazione”. Allora. Laterza dice che non può intervenire sui testi, che non bisogna cambiarli su ordine di un ministro o di un politico, e va bene. Ma qui non stiamo parlando di un problema “politico” o di interpretazione della storia. Qui è un problema di qualità dei testi pubblicati. Intanto i “piani di deportazione” non esistono. Poi che cosa vuol dire che una misura è “dichiaratamente liberticida”? Chi l’ha dichiarata tale? Cioè: Meloni, Salvini e Tajani, o chi per loro, hanno mai detto espressamente che l’approvazione dei decreti Sicurezza serviva a ridurre le libertà di manifestazione? No. È un’interpretazione (legittima), ma quel “dichiaratamente” è un errore da penna blu. Penna che poi diventa rossa, visto che solo tre righe sopra (e nello stesso periodo) viene usato lo stesso avverbio. Signori, ve lo dico: ChatGPT istruito con tutto l’archivio del Manifesto avrebbe fatto meglio, ecco.
- Farouk Kassam, rapito quando aveva 7 anni in Sardegna e rimasto prigioniero nel bosco per 177 giorni, dice: “E oggi che rapporto ha con la natura? «Mi piace tantissimo, ma sto meglio a casa nel mio letto. Va bene il campeggio ma…»”. E ti credo. Non so se sarei stato in grado di superare una prigionia così lunga, tutto il giorno al buio completo e dormendo tra i propri escrementi.
- Massimo Galli è stato assolto da ogni accusa nel caso Concorsopoli. Oggi dice: “Cinque anni di sofferenza che si poteva evitare, cinque anni di ordinaria follia e ordinaria stupidità di sistema, con del pregiudizio verso i professori che, questo, posso anche in parte capirlo”. Siamo d’accordo con lui, anche se non abbiamo condiviso le sue posizioni negli anni della pandemia. Ma il caso Galli dimostra (toc toc, Report) che un’inchiesta della procura, magari seguita dalla grancassa mediatica, può “uccidere” una persona anche se questa è totalmente innocente. Ormai per Galli è fatta, resterà in pensione.
- Ha ragione Claudia Di Pasquale quando sostiene che il suo esordio è stato un tantino “frettoloso” nella conduzione. Deve correre di meno. E ha ragione a sostenere che il dato degli ascolti in “calo” rispetto all’anno scorso è assolutamente normale. Niente di nuovo sotto il sole: quando il testimone passò da Gabanelli a Ranucci ci fu la stessa reazione da parte del pubblico. È imbarazzante, tuttavia, che quel signore lì non abbia più scritto ai suoi colleghi nemmeno per un banalissimo in bocca al lupo e anzi stia facendo guerra a Report dal basso di Spotlight. Scusa, Sigfrì: ma Report non era importante, un presidio di libertà, e tutte le varie scemenze che ci avete sempre raccontato? Se la cosa importante è la trasmissione e non il conduttore, adesso anche meno: dedicati al tuo lavoro e lascia agli altri fare il proprio. Che non sei mica Gesù Cristo sceso in terra.
- Ma poi scusate: è arrivato l’altro ieri a Spotlight. Quanto volete che abbia inciso su queste benedette inchieste?
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