- Quindi riassumiamo la storia del Vaticano negli ultimi anni: Joseph Ratzinger si è dimesso, prima volta nella storia moderna della Chiesa. Bergoglio guardava negli occhi Satana e si affacciava alla bocca dell’inferno. Fossi in Prevost, toccherei ferro, così, per sicurezza.
- A che pro pubblicare i diari segreti di Papa Francesco, in cui emergono la sua crisi di fede, la sua attrazione per il “potere”, il suo essere a volte scorbutico e addirittura (parole del cardinale Fernández) il fatto che fosse solito proferire parolacce? Se l’obiettivo era quello di farne emergere l’umanità, non sono sicuro che verrà raggiunto. Se l’intento era quello di glorificarne la memoria, non credo che questo giochi a suo favore. Di certo appare quasi impossibile oggi far santo il Papa che emerge da quei diari.
- Il mio amico Max Del Papa sostiene invece che dalla lettura di quei diari emerga questo: “Bergoglio nel privato del suo quaderno torna papa e papa umile, sconcertato, fragile e devoto. Più simile al predecessore Benedetto XVI che al se stesso lasciatoci in controversa eredità”. Di più: crede che finirà col risultare meno simpatico ad atei e progressisti (che tanto l’avevano amato) e meno antipatico ai tradizionalisti. “Questo diario spirituale di Bergoglio servirà a farcelo ricordare un po’ meno antipapa e un po’ più santo padre”. Accetto il punto di vista. Sarebbe sciocco pensare che un Papa non abbia dubbi, debolezze, paure. Come tutti noi. Anche Cristo, in fondo, nell’orto del Getsemani ha detto: “Signore, se possibile, passi da me questo calice”. E anche Gesù è stato tentato nel deserto dal diavolo, per quaranta giorni e quaranta notti. Però in un tempo in cui essere “saldi nella fede” costa fatica, derisioni e difficoltà, il compito del pastore dovrebbe essere quello di indicare con fermezza la strada alla gente. Fatica sì, nessuna perfezione, ricerca continua, ma senza cedimenti. Cribbio, è il Papa. Siamo sicuri che il diario avvicinerà davvero i credenti all’istituzione papale?
- Ultimo appunto. Capite anche voi che sarà faticoso per molti sottostare ai ferrei dogmi della fede cristiana sapendo che il gran capo aveva così tanti dubbi. Oh, pensate di dire a un bambino: “Non si dicono le parolacce”. E lui: “Ma lo faceva pure Papa Francesco”.
- Secondo Itinerari Previdenziali, in Italia l’Irpef la pagano in buona sostanza solo quelli che la sinistra considera “ricchi” e che quest’ultima manovra ha “aiutato” con un piccolo taglio delle tasse (estensione dell’aliquota del 33% fino a 55mila euro). I numeri sono impietosi. Il 70% dei contribuenti incassa meno di 29mila euro e versa solo il 21% dell’Irpef. Il 65% della tassa è invece sostenuto da chi incassa dai 35mila euro in su. Ora venitemi a dire che il ceto medio non dovrebbe essere un tantino incazzato.
- Ah, ovviamente, quelli con redditi da 35mila euro in su, soprattutto se sposati, finiscono anche con l’essere sostanzialmente esclusi da quasi tutte le prestazioni di welfare che richiedano un Isee non troppo elevato. Cornuti e mazziati.
- Un tizio a Wall Street pare abbia investito 3,4 milioni sui titoli Nvidia poco prima del ritorno di Huang e ora ha guadagnato 315 milioni. Così scrive il Corriere. E subito sono tutti lì a dire: è insider trading. Può darsi. Però, signori: chi aveva un po’ di soldi da parte, dopo il caso della presunta spia cinese, ha giustamente comprato titoli Nvidia perché era il momento giusto (prezzo in calo) per investire in una società dalle prospettive (Huang o non Huang) enormi. Anche il sottoscritto ci aveva pensato, pur non avendo alcuna esperienza. Quindi magari questo ha solo avuto una botta di cu**.
- A me i processi dell’Antimafia su fatti di 30 anni fa non piacciono. Più infatti appare complicato arrivare alla verità, più i sospetti e le ipotesi dell’accusa diventano indimostrabili eppure plausibili. E così attorno a piccoli spunti e deboli coincidenze, si costruiscono possibili verità inconfessabili, misteri mai svelati, depistaggi di qua, servizi segreti di là, la Cia, l’Fbi, la Nato, un pentito che accusa un morto che non può difendersi, eccetera eccetera eccetera. Tutto ciò che non ha una spiegazione diventa motivo per ipotizzare un complotto occulto: chi ha fatto questo? Chi ha fatto quello? Perché gli ha telefonato alle 4 del mattino? Eh, boh, chissà cosa ci sarà dietro. Teorema che poi trova sui giornali grande spazio, ovviamente coperto dal condizionale ipotetico. Esempio: non si trova l’agenda rossa di Borsellino, dunque è plausibile che l’abbiano bruciata. E i cronisti lì a scrivere: Agenda rossa, ipotesi choc: è stata bruciata? Nessuno lo sa. Nessuno l’ha dimostrato ma solo ipotizzato. Però intanto l’idea circola e finirà un giorno per diventare Verità. Mi sembra che, anziché prima cercare le prove e poi dare un senso a ciò che si è raccolto, si proceda nel pericolosissimo senso opposto: scegliere una storia per poi tentare di scovare qualcosa che le calzi a pennello. Nel mezzo si rimesta nel fango, si intercetta quello, si domanda a quell’altro, si alimentano fantasie, indimostrate e indimostrabili, ma tanto quel che conta non sono i fatti giudiziari. È la storia.
- Dico anche che chi ha combattuto i teoremi della trattativa Stato-mafia, o meglio, ha denunciato il modello d’indagine da storiografi più che da magistrati, non può oggi schierarsi acriticamente a sostegno delle mosse della Procura di Caltanissetta. Non si combatte il complottismo giudiziario sostituendolo con un altro complotto più grande o più realistico. Lo si fa togliendo alle procure il “vizio”, se così vogliamo chiamarlo, di occuparsi più della Storia che dei fatti giuridici di loro competenza. E questo non perché chi scrive consideri il procuratore De Luca un malfattore, giammai, ma solo per un banale approccio garantista: crederò alla tua ricostruzione solo quando mi mostrerai le prove, non solo perché “sembra tornare tutto” o “mi sembra ci sia qualcosa di losco”.
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