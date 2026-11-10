Il monito di Mattarella ai magistrati: “Imparzialità valore da coltivare anche attraverso la riservatezza, urgente definire regole per l’uso dei social”

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è intervenuto nel corso dell’incontro con i Magistrati ordinari in tirocinio, ricordando loro che “la parità di tutti i cittadini davanti alla legge presuppone l’indipendenza dell’ordine giudiziario così come richiede l’imparzialità delle sue decisioni”. Un presupposto necessario nello svolgimento della professione, in quanto solo così “può essere assicurata la pari dignità delle persone attraverso l’effettiva realizzazione dei diritti di ciascuno”.

È questo il principio cardine alla base delle garanzie di indipendenza e autonomia della Costituzione, perché “i magistrati non devono avere alcuna soggezione di tipo gerarchico, così come non devono essere condizionati né da interessi né da volontà di altri poteri”. La vostra preparazione, ha sottolineato Mattarella, “vi fa certamente ben comprendere come l’imparzialità sia un valore da coltivare anche attraverso la riservatezza riguardo ai processi o alle materie di cui ci si occupa. Diversamente si rischierebbe di incrinare la credibilità dell’ordine giudiziario”.

Quindi, Mattarella ha ricordato ai nuovi magistrati che “la qualità della giurisdizione è per la magistratura un dovere inderogabile, sul rispetto del quale si fonda il rapporto di indispensabile fiducia che il Paese deve poter nutrire nell’amministrazione della giustizia”.

E questo perché la solidità delle decisioni assunte da un magistrato “costituisce la garanzia della autorevolezza dell’Ordine giudiziario”.

Quindi, Mattarella ha ricordato ai nuovi magistrati che “la qualità della giurisdizione è per la magistratura un dovere inderogabile, sul rispetto del quale si fonda il rapporto di indispensabile fiducia che il Paese deve poter nutrire nell’amministrazione della giustizia”. E questo perché la solidità delle decisioni assunte da un magistrato “costituisce la garanzia della autorevolezza dell’Ordine giudiziario”. L’interpretazione deve basarsi sempre sul dettato costituzionale e le convenzioni sovranazionali e questo “non consente di incorrere in opinabili letture soggettive”. Per i magistrati, è il significato di fondo di Mattarella, la forma è sostanza, in quanto “il serio rispetto della deontologia professionale e la sobrietà nelle condotte individuali, anche nelle diverse forme di comunicazione, fanno parte di principi fondamentali”.

Ed è anche e soprattutto sulle nuove forme di comunicazione che il capo dello Stato si è voluto soffermare, definendolo un tema “particolarmente delicato”, perché “la disponibilità di strumenti nuovi impone urgenti riflessioni. Non tanto per porre divieti, quanto per definire regole deontologiche relative alle modalità del loro esercizio, anche per scongiurare il rischio che un loro uso improprio possa compromettere il prestigio della funzione giudiziaria”.