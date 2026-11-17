“I giovani possono cambiare il mondo, è loro questo compito, che è sempre stato rimesso alla generazione che sale. Questa generazione che sale è protagonista con evidenza e merita fiducia. Le Università e le scuole sono chiamate ad un compito importante e prezioso in questa stagione colma di novità, di fascino ma anche di incertezza”. Sceglie l’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università Cattolica di Milano il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per lanciare il suo messaggio a tutti i giovani, entro e fuori l’ateneo milanese. E il Capo dello Stato, accolto nell’aula magna dell’ateneo da un caloroso applauso, si rivolge a loro mettendone in risalto il loro ruolo sociale da protagonisti e non da meri spettatori: “I giovani non sono un contenitore da riempire, ma sono personalità con autonomo spirito critico e con un protagonismo che si sviluppa e cresce. E questo significa considerare la responsabilità che vi è in questa condizione per l’università e per le scuole”.

Volgendo lo sguardo alle autorità presenti - il sindaco Giuseppe Sala, il governatore lombardo Attilio Fontana, il ministro degli Interni Matteo Piantedosi, la rettrice Elena Beccalli, il presidente della Cei cardinal Matteo Zuppi e l’arcivescovo di Milano Mario Delpini - il Capo dello Stato ha invitato a far tesoro degli insegnamenti del terzo rettore dell’ateneo milanese, Ezio Franceschini, per costruire una relazione rispettosa e alla pari con i giovani. “Lasciò detto: ‘ho avversato le iniquità e l’ingiustizia, ho avversato la menzogna e l’insincerità, ho amato tutti, non ho alcun nemico’. Ecco, questo messaggio di cultura è anche una chiave educativa che esprime appunto quel Dna impresso all’Ateneo del bene comune. È una chiave educativa che consente, come svolge questo Ateneo, un rapporto con i giovani costruttivo e proficuo”.

Cardinal Zuppi: “Aiutare i giovani a costruire un futuro migliore”

“La pace non è soltanto un tema da studiare, ma una cultura da costruire attraverso le relazioni, il confronto delle idee, il riconoscimento dell’altro e la capacità di affrontare i conflitti senza ricorrere alla violenza”. Sono parole forti quelle scelte dal cardinal Zuppi, ma che contengono un richiamo alla responsabilità e all’impegno quotidiano perché la costruzione del domani inizia sempre da piccoli gesti. Soprattutto in questi tempi dove la pace nel mondo, nelle comunità e perfino nelle stesse famiglie appare fragile: “le università e in particolare questo ateneo hanno oggi anche un compito specifico e insostituibile: educare alla resistenza contro la normalizzazione della guerra che trova leader mondiali, personalità pubbliche, cosiddetti esperti, operatori dell’informazione, pronti a giustificare o addirittura esaltare la guerra o, semplicemente, ne parlano come ineluttabile, senza scandalo”.

Ma per il presidente della Cei, le università hanno anche un altro gravoso compito: “aiutare i giovani a passare dalla passività o dalla rabbia, che sono unite, in costruzione di un futuro migliore”. “L’Università deve saper diventare anzitutto uno spazio autentico di ascolto. Non può limitarsi a preparare i giovani ad abitare il mondo così com’è - ha sottolineato - Deve aiutarli a comprendere che il mondo può essere cambiato e che anche loro possono esserne protagonisti. Lo fa non offrendo ai giovani risposte già confezionate, ma strumenti per interrogare la realtà, interpretarla criticamente e assumere responsabilità. ”Deve alimentare la loro capacità di immaginare alternative, per contribuire alla costruzione di un futuro diverso”, ha aggiunto.

Arcivescovo Delpini: “Siate visionari non chiusi in torri d’avorio”

Sulla stessa linea anche l’intervento del arcivescovo Delpini che ha invitato gli studenti e i docenti a “essere visionari”. “I visionari - ha spiegato - sono quelli che si dedicano con serietà e onestà al loro lavoro, ma guardano lontano, si lasciano istruire dagli altri, non sono specialisti rinchiusi in una torre d’avorio, non ricercatori che non vedono oltre il loro gruppo di ricerca. Sono uomini e donne che continuano a cercare con umiltà, anche quando sono in cattedra, uomini e donne che continuano ad ascoltare, anche quando sono riconosciuti come esperti, continuano a pensarsi come discepoli, anche quando sono chiamati maestri”.

Infine un ringraziamento particolare al presidente Mattarella, la cui presenza è per tutto “un promemoria delle responsabilità, un richiamo a contrastare l’inerzia della ripetizione, la fissità dei ruoli, la garanzia delle sistemazioni, ad assumere domande, inquietudini, sfide e paure. Non per fornire risposte precostituite, ma per continuare a cercare”.