C’è voluto un leggero, discreto accenno con le sue mani a chi gli stava accanto, per tentare di fermare il lungo applauso che lo ha accolto ieri mattina nell’aula magna dell’Università Cattolica. È iniziata così la giornata milanese del presidente Sergio Mattarella, che ha voluto essere presente prima all’inaugurazione dell’anno accademico dell’ateneo e più tardi a quella del nuovo Polo ambulatoriale e del «Giardino delle Meraviglie» dell’Istituto neurologico Carlo Besta. Non era la prima volta di un capo dello stato all’inaugurazione dell’anno accademico della Cattolica. Ma era invece la prima volta per Mattarella in presenza, dopo il messaggio che aveva mandato in collegamento da remoto durante il Covid per l’avvio dell’anno 2020-2021. E l’emozione questa volta è stata palpabile nella standing ovation della sala. «I giovani non sono un contenitore da riempire ma sono personalità con spirito autonomo critico e con un protagonismo che si sviluppa e cresce. Questo significa - ha scandito Mattarella - considerare la responsabilità che vi è in questa condizione per l’Università, per le scuole: i giovani sono otri nuovi, chiamati non a vivere nel mondo così come è oggi, perché il mondo può essere cambiato. E sono proprio loro che «possono cambiarlo e migliorarlo». La «generazione che sale» nell’espressione del Cardinale Lercaro richiamata dal Capo dello Stato «è protagonista e merita fiducia». E «le scuole e le Università hanno un compito straordinariamente importante, in questa stagione colma di novità, di grande fascino, ma anche di grande incertezza». Quello «di ampliare, accrescere e trasmettere la cultura, la scienza, visione del futuro da affidare, perché sia realizzata, alle nuove generazioni».

Il cuore della cerimonia è il «bene comune», «impresso nel DNA dell’Ateneo», come ha sottolineato il Capo dello Stato e al centro del discorso della rettrice Elena Beccalli. «L’educazione - ha detto la rettrice - è espressione essenziale del bene comune poiché i suoi frutti non appartengono solo a chi li riceve, ma si diffondono nella società. La forza trasformativa dell’educazione si esprime anche nella sua funzione di mobilità sociale, un meccanismo che peraltro si è inceppato, come mostra la persistenza intergenerazionale nelle disuguaglianze educative. Abbiamo perciò il dovere di riattivarlo, anche attraverso un audace piano straordinario di investimenti pubblici».

Quel bene comune che ha portato poi Mattarella, dopo aver visitato il nuovo Polo San Francesco - «un laboratorio di futuro», come l’ha definito la rettrice - agli ambulatori del Besta. Mattarella ha voluto ringraziare non solo l’istituto «punto di riferimento all’avanguardia degli studi e degli interventi» ma anche «tutti coloro che si impegnano, avendo compreso quanto sia prezioso il lavoro che qui viene svolto, e avendo compreso quanto sia frutto ogni risultato di una convergenza di impegno tra pubblico e privato».