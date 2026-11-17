Tre cestelli per lavare insieme bucati che di solito si fanno in momenti diversi: è una novità per Xiaomi, ma non in generale visto che Haier ha fatto la quattro cestelli quest’anno e Candy è uscita con la tre cestelli già l’hanno scorso, che debutta insieme agli altri elettrodomestici e agli smartphone Xiaomi 18 Pro e 18 Pro Max. Con i prodotti per la pulizia e i grandi elettrodomestici Mijia, il gruppo cinese allarga la propria offerta in Europa. L’app Xiaomi Home permette di controllare a distanza diverse funzioni, dall’avvio del bucato alla produzione del ghiaccio…

Il robot lavapavimenti

Robot Vacuum 6 Max

Il Robot Vacuum 6 Max aspira e lava i pavimenti usando sia una spazzola laterale si allunga verso il battiscopa, sia il rullo lavapavimenti che segue il bordo delle pareti. E c’è anche un panno angolare per migliorare la copertura del lavaggio nelle zone più difficili e spesso trascurate.

Xiaomi dichiara che il robot supera soglie singole alte fino a 6 centimetri e la torretta con i sensori di navigazione rientra nel corpo del robot per farlo passare sotto i mobili che lasciano almeno 9,3 centimetri da terra.

Robot Vacuum 6 Max

A fine pulizia la base di ricarica svuota il contenitore della polvere, lava rullo e panno con acqua calda e li asciuga. Il robot costa 999,99 euro ed è già in vendita in Italia.

La scopa senza fili che si svuota da sola

Mijia Vacuum Cleaner 4 Max

Mijia Vacuum Cleaner 4 Max ha un tubo snodato per pulire sotto letti e divani senza doversi chinare e una luce blu sulla spazzola che rende più visibile la polvere fine sul pavimento.

La sua particolarità è che anche lei ha una stazione di ricarica e svuotamento: quando si ripone la scopa nella base, questa aspira lo sporco dal serbatoio di bordo a un sacchetto sostituibile da 3 litri che, secondo Xiaomi, può durare circa 100 giorni con un uso tipico.

Mijia Vacuum Cleaner 4 Max

È già in vendita a 549,99 euro in Italia.

Tre cestelli per fare il bucato in parallelo

Mijia Tri-Drum Washer Dryer Pro

Mijia Tri-Drum Washer Dryer Pro da 12 kg cavalca la moda delle lavatrici a più cestelli. In questo caso ce ne sono tre: al cestello principale si affiancano due cestelli più piccoli utilizzabili con programmi indipendenti anche in contemporanea.

Si possono così lavare gli indumenti nel cestello grande e la biancheria delicata in uno dei piccoli senza aspettare che finisca il primo ciclo.

I due cestelli piccoli consentono anche l’asciugatura a bassa temperatura per gli indumenti delicati e dall’app si può avviare il lavaggio e controllare quanta acqua ed elettricità ha consumato.

Il frigorifero che prepara il ghiaccio a distanza

Mijia Refrigerator Pro Multi-Door

Il Mijia Refrigerator Pro Multi-Door da 546 litri che si può scegliere con un cassetto congelatore più capiente (French Door) o con il congelatore suddiviso in sei scomparti (Cross Door). Entrambe le versioni producono il ghiaccio in automatico.

Dall’app si può avviare la modalità rapida di produzione del ghiaccio prima di rientrare a casa e si possono anche regolare le temperature di frigorifero e congelatore oltre a impostare promemoria per le scadenze degli alimenti.