Dimenticatevi la vecchia lavatrice: Candy Multi Wash e le novità di Haier e Hoover a IFA

Haier a IFA presenta tantissime novità proseguendo con un'offensiva di prodotti già inaugurata con le TV. Il gruppo, ora, punta anche sulla casa e lo fa con Candy Multi Wash, una lavatrice diversa dal solito accompagnata da una gamma di modelli in occasione degli 80 anni di questo marchio, ora facente parte del gruppo insieme ai brand Hoover e Haier appunto.

Candy Multi Wash e le altre novità per la casa

Multi Wash è nata ascoltando le richieste degli utenti, infatti il progetto è figlio di un sondaggio sui social network in cui l'azienda ha chiesto agli utenti quale sarebbe stata un'innovazione utile tra diverse proposte per la casa.

Lato tecnico, sulla Multi Wash ci sono tre cestelli indipendenti: quello principale è da 10,5 chilogrammi e gli altri due da 1 chilogrammo a testa. Il vantaggio? La gestione dei capi da lavare è quindi separata, così da isolare quelli delicati ad esempio, oppure gli indumenti sportivi o la biancheria per i neonati. Ognuno dei tre cestelli avrà il suo programma e tratterà in maniera diversa i vestiti contenuti al suo interno.

Per raggiungere questo risultato, la chiave di volta è sia hardware, sia software. Ci sono tre circuiti di ingresso dell'acqua che evitano contaminazioni tra i tre cestelli: il software legge il peso di ciacqun cestello e dosa automaticamente il detersivo in base al programma dato che c'è un serbatoio dedicato per detersivo, ammorbidente e additivi. In più uno dei cesti ha la possibilità di sterilizzare grazie ai raggi UV. L'altro vantaggio di Multi Wash è quello dell'ottimizzazione, non solo in termini di riduzione degli sprechi di detersivi, ma anche di acqua e energia. Per questo è stato creato il ciclo Quick Wash che lava tre carichi differenti nei tre cestelli in 22 minuti.

Multi Wash è chiaramente la top di gamma, ma Candy presenta a IFA anche modelli più tradizionali, sempre nel segno della tecnologia. Pro Wash 750, ad esempio, ha il sistema di dosaggio automatico del detersivo e lava con microbolle.

Insieme alle lavatrici debutta poi una gamma di piccoli elettrodomestici, dalla friggitrice ad aria a tostapane e frullatori, passando per la lavastoviglie PureWash che si distingue per il ciclo Wash&Dry da 35 minuti, il forno e la gamma di frigoriferi.

Haier, dalle TV agli elettrodomestici con IA

Abbiamo già visto i nuovi modelli della gamma Haier con TV per tutti i gusti, fino agli OLED più evoluti. Ora arrivano a Berlino ache i frigoriferi di gamma alta, la Horizon Collection. Qui si attinge a piene mani dalle funzioni avanzate: il distributore d'acqua integrato nella porta ad esempio, o il sistema che produce ghiaccio a cubetti o tritato ed è accessibile dall'esterno.

Uscendo dalla cucina, ecco le lavatrici e lavasciuga con AI Wash Sense: 9 sensori all'interno della macchina leggono i dati insieme a una videocamera dotata di computer vision. Il risultato è un lavaggio ottimizzato dall'intelligenza artificiale che impara e sceglie per noi i programmi mentre l'asciugatura viene gestita in base al tipo di tessuto.

Utile anche la sinergia con l'app: tramite hOn basta fare una scansione delle etichette dei vestiti e il programma eviterà di rovinarli durante il lavaggio e l'asciugatura.

Forti di 11 anni di presenza nel mondo degli elettrodomestici connessi e della smart home, Haier oggi ha un ecosistema completo che abbraccia tutto, incluse le pompe di calore, le batterie, le wallbox per l'auto elettriche e l'impianto fotovoltaico.

Hoover

Con Hoover si punta alla pulizia a 360 gradi: HF6 Turbo Sense è la nuova scopa elettrica senza fili con un sensore che adatta la potenza al tipo di pavimento, con l'obiettivo di aspirare in una singola passata e aumentare l'autonomia. HW6 Ultra Clean è invece una lava-aspira pavimenti che poi si igienizza da sola: al termine della pulizia la base di lavaggio igienizza il rullo con acqua calda a 74 gradi e lo asciuga con aria calda a 85 gradi.

Ci sono anche i robot aspirapolvere: HG8 Ultra Sense ad esempio, oppure il lava vetri/lava tessuti che spruzza, lava, spazzola e aspira in un unico passaggio ed è appunto utilizzabile sulle finestre così come sui divani.

Una strategia di conquista su tutti i fronti, dalla sostenibilità al calcio

Al di là delle novità di prodotto, dallo stand di Haier Europe con i tre brand del gruppo emerge chiara la volontà di conquistare il mercato occidentale con un'offensiva di prodotto importante e a 360 gradi. Ed è per questo che le chiavi su cui il gruppo punta sono molteplici, a partire dal trend che sta abbracciando tutti gli elettrodomestici, quello della smart home. Haier ha hOn come cavallo di battaglia, la sua app che connette i dispositivi del brand per espanderne le funzionalità oltre a quelle tradizionali.

In più c'è tutto il contorno, quel marketing di brand fatto dall'attenzione alla sostenibilità, ribadita più volte

alla conferenza stampa a IFA, e allenel mondo del tennis prima con il recente rinnovo della partnership con APT Tour, e delpoi con