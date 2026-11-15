Regione Campania, oltre il 50% dei dipendenti è stressato (e litiga): finanziamenti per introdurre corsi che allentino le ansie

Troppo stress e numerose problematiche fisiche: è quanto emerso da un’indagine prodotta da Fp Cgil Napoli e Campania (ovvero Funzione Pubblica Confederazione Generale Italiana del Lavoro) secondo la quale più di un lavoratore su due (52,2%) lamenta condizioni stressanti a lavoro a tal punto da provocare danni per la salute.

Tutte le casistiche

Dai disturbi del sonno a vari stati d’ansia fino a parlare di problematiche gastrointestinali e nervosismo che non passa nemmeno finito l’orario lavorativo. Ben il 97%, dunque quasi un plebiscito, si è detto favorevole a lavorare da remoto andando in ufficio meno volte possibile. Il campione preso in esame riguarda ben 4.200 lavoratori, praticamente tutti i dipendenti. Nel dettaglio, il 48,4% dei lavoratori non è soddisfatto del poco tempo libero con una percentuale che arriva all’87% per quelli che lavorano nell’area della Politiche sociali, giovanili e sport e nella direzione delle Politiche culturali e turistiche.

In quest’area, quasi 7 dipendenti su 10 hanno dichiarato disturbi psicofisici che sarebbero direttamente collegati alla loro condizione lavorativa. Ma non è tutto: anche in altre aree come la direzione Lavoro e Formazione professionale arrivano lamentele sul “clima” che si respira quotidianamente a lavoro (63%), con il 61% che si lamenta dei carichi eccessivi e il 71% se la prende con la programmazione delle attività.

La risposta della Regione Campania

Un allarme troppo ampio e trasversale per rimanere inascoltato. Dunque, la Regione Campania corre ai ripari stanziando 160mila euro per il biennio 2027-2028 per introdurre alcuni corsi ad hoc che dovranno innanzitutto risolvere le problematiche tra i colleghi, abbassando il numero dei litigi e incoraggiando la pacifica convivenza lavorativa.

Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha espresso la volontà di una nuova organizzazione dei vari uffici regionali. “Il benessere dei lavoratori della Regione passa anche e soprattutto dalla percezione che negli uffici ci sia massima trasparenza e legalità: valori che mi risultano ampiamente condivisi da questa giunta. Per questo motivo sono meravigliato che circostanziati e documentati casi di opacità amministrativa, che ho rappresentato al presidente Fico, all’assessora Saggese, all’assessore Cutaia, non abbiano ricevuto alcun riscontro ed attenzione”, ha dichiarato al Corriere Luciano Nazzaro, segretario Fp Cgil Napoli e Campania.