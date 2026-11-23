Mercoledì 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’Associazione PARI. riunisce la propria rete di oltre 55 aziende all’Auditorium del MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma per Misurare il cambiamento – Dati, esperienze e visioni per contrastare la violenza di genere. L’incontro parte da una domanda precisa: l’impegno messo in campo finora contro la violenza sulle donne sta davvero producendo un cambiamento? Alle 16.00 l’inizio dei lavori, aperti dalla Presidente di Trenord Federica Santini, Vicepresidente dell’Associazione PARI.

L’appuntamento, condotto dalla giornalista Eva Giovannini, sarà l’occasione per fare il punto sui risultati raggiunti e sulle criticità ancora presenti all’interno delle organizzazioni. Negli ultimi due anni PARI. ha promosso iniziative di sensibilizzazione, formazione e prevenzione, coinvolgendo nel solo 2025 oltre 10mila persone tra eventi in presenza e online. Un percorso proseguito nel 2026 anche attraverso la collaborazione con Osservatorio Maschile, con l’obiettivo di coinvolgere maggiormente gli uomini nel confronto sulla parità di genere. Ma quanto di questo impegno si traduce in strumenti concreti? A fornire una prima risposta sono i dati di SIAMO., il sistema di automonitoraggio sviluppato insieme all’Università di Milano-Bicocca. L’analisi, condotta su un campione di 47 aziende, prevalentemente grandi imprese, mostra una realtà nella quale la sensibilità verso il tema è diffusa, ma non sempre accompagnata da procedure adeguate. L’area dedicata alle policy raggiunge il 77%, mentre quella relativa alla segnalazione si ferma al 55% e la gestione dei casi al 49%.

Le differenze emergono soprattutto quando si passa dalle dichiarazioni alle azioni. L’85% delle aziende dispone di un referente o di un comitato dedicato, ma tra queste soltanto il 45% monitora pienamente le attività e presenta una relazione alla direzione. Ancora più significativo il dato sulla formazione: il 96% delle imprese registra la partecipazione ai corsi, ma appena il 26% verifica le conoscenze effettivamente acquisite. Inoltre, più di un’azienda su tre, il 36%, non dispone né di un canale anonimo dedicato né di una procedura riservata per contattare le figure di riferimento. Numeri che raccontano una distanza ancora evidente tra l’adozione di politiche aziendali e la loro applicazione concreta. Ed è proprio da questi risultati che partirà il confronto al MAXXI. Alle 16.10 Marco D’Addario dell’Università di Milano-Bicocca, insieme a Valentina Minetti e Alessandra Miata dell’Osservatorio Dati PARI., presenterà l’analisi di SIAMO. Seguirà l’intervento della giornalista Donata Columbro, dedicato a come interpretare i dati per comprendere l’effettiva portata di un cambiamento culturale.

Spazio anche al teatro, con lo scrittore Marcello Fois che porterà in scena un monologo tratto dallo spettacolo Nella mente di un femminicida. Il confronto si allargherà poi alle esperienze internazionali con Susan Bright, amministratrice delegata di Employers’ Initiative on Domestic Abuse, rete britannica impegnata nel contrasto alla violenza domestica, e Hélène Gherbi, rappresentante della Kering Foundation. Al centro, il ruolo delle imprese nel costruire reti di sostegno e prevenzione capaci di andare oltre le singole iniziative. A chiudere i lavori, alle 17.45, sarà Monia Ferrari, amministratore delegato di Capgemini Italia, con un intervento dedicato alle buone pratiche e alle prospettive future. L’obiettivo è individuare non soltanto i risultati raggiunti, ma soprattutto gli strumenti necessari per rendere più efficaci le azioni di contrasto alla violenza di genere.

L’incontro, in programma dalle 16.00 alle 18.00, sarà aperto al pubblico con prenotazione obbligatoria attraverso Eventbrite, fino a esaurimento dei posti disponibili. Prevista anche la trasmissione in streaming per le aziende associate e la traduzione nella lingua dei segni.

Informazioni e accrediti

L’evento si terrà mercoledì 25 novembre, dalle ore 16.00 alle ore 18.00, presso l’Auditorium del MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma. La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria e ingresso fino a esaurimento posti, attraverso Eventbrite:

https://www.eventbrite.it/e/2003276664430?aff=oddtdtcreator

Giornaliste e giornalisti possono richiedere l’accredito stampa scrivendo a press@babelagency.it.

Per informazioni sulla conferenza stampa dedicata ai dati di SIAMO., tenutasi il 18 novembre presso il Senato della Repubblica, Sala dell’Istituto di Santa Maria in Aquiro, Piazza Capranica 72, Roma, il riferimento è eventi@noesi.eu.