C’è un’attesa che ci consuma e un’attesa che ci tiene vivi. Da fuori si somigliano: in tutte e due c’è qualcuno che guarda verso la porta e conta le ore. Dentro, però, sono due mondi diversi.

La prima l’ha raccontata Dino Buzzati nel Deserto dei Tartari. Giovanni Drogo passa la vita alla Fortezza Bastiani aspettando che dal deserto arrivi il nemico, e con il nemico l’occasione che darà senso a tutto. Gli anni scivolano via uno dopo l’altro. Quando finalmente i Tartari arrivano, lui è vecchio e malato, e lo rimandano in città. Ha aspettato tanto il grande giorno da non accorgersi dei giorni che aveva.

È l’attesa di chi rimanda la vita a dopo. Dopo la laurea, dopo il lavoro giusto, dopo che i figli saranno grandi, dopo la pensione. Intanto il presente diventa una sala d’aspetto, dove si sfogliano riviste vecchie senza leggerle davvero.

Oggi comincia l’Avvento, e il Vangelo ci consegna un’altra attesa: «Fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il momento» (Mc 13,33). Gesù chiede attenzione. Chi guarda l’orologio pensa sempre a quando; chi fa attenzione guarda ciò che c’è adesso: la persona che ha davanti, il lavoro che ha tra le mani, il dolore che qualcuno non riesce a dire. Simone Weil, in una lettera del 1942 al poeta Joë Bousquet, costretto a letto da una ferita di guerra, scriveva che l’attenzione è la forma più rara e più pura della generosità. Vegliare, allora, vuol dire amare con gli occhi aperti.

Nella parabola il padrone parte e lascia la casa ai servi, «a ciascuno il suo compito». Chi aspetta qualcuno che ama ha sempre qualcosa da fare: mette in ordine, prepara la tavola, tiene accesa una luce, come fanno le madri quando un figlio rientra tardi la sera. Non sa a che ora arriverà. Sa che arriverà.

C’è poi un’attesa più nuda, quella di chi non ce la fa più. Isaia la grida a nome di un popolo stanco: «Se tu squarciassi i cieli e scendessi!» (Is 63,19). È la preghiera di chi ha l’impressione che Dio sia lontano. Eppure anche questa è attesa, perché solo chi spera ancora alza la voce. La disperazione, di solito, tace.

Rilke consigliava a un giovane poeta di avere pazienza verso tutto ciò che nel cuore è ancora irrisolto, e di provare ad amare le domande stesse. Forse l’Avvento è questo: restare svegli dentro le domande, senza strappare a Dio le risposte prima del tempo.

Dio arriva mentre lo aspettiamo, quasi mai quando abbiamo smesso. Può venire alla sera o a mezzanotte, al canto del gallo o al mattino. Ci chiede solo di non trovarci addormentati.