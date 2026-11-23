Sono trascorse poche ore da quando sui social la notizia della morte dell’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro, suicida nella sua casa di Montiano in provincia di Grosseto, è iniziata a circolare che la teoria dell’ennesimo complotto si è già consolidata. Ha preso rapidamente piede, tanto da diventare una verità più forte, virale e diffusa di quella confermata dalle fonti ufficiali. Del resto, questa propensione al pensiero complottista è fenomeno ampiamente studiato, che ha sempre accompagnato i grandi fatti di cronaca nera, ma che si è amplificato come non mai proprio con l’utilizzo crescente dei social media: è ciò che il filosofo statunitense Lee McIntyre ha definito per l’appunto post-verità. Non si tratta solo di mentire, di manipolare la realtà, troppo facile e semplice se così fosse, ma di rendere sempre più irrilevante la distinzione tra vero e falso con i fatti oggettivi che contano meno delle emozioni, delle paure e delle convinzioni personali nel formare l’opinione pubblica.

Ecco che gli amplificatori del complotto prêt-à-porter si sono messi subito all’opera, senza aver cura di verificare alcuna fonte, senza dannarsi l’anima per cercare conferme alle teorie più strampalate, tanto che importa perché all’algoritmo fa gola il tempo speso a leggere e non la fondatezza dello scritto. Così, mentre alcuni opinion influencer hanno iniziato con i loro post a spargere in rete gli ami del complotto c’è chi come l’eurodeputata Ilaria Salis sceglie di scrivere «su1c1d10», invece di suicido, sostituendo le vocali con dei numeri, tecnica nota come algospeak, per aggirare volutamente i filtri automatici e gli algoritmi di moderazione dei social network e stimolare così l’arrembaggio dei commenti più violenti e complottisti. Nei commenti però c’è di tutto è di più in questa rincorsa alla fantasia più sfrenata che non ha alcun rispetto della memoria di un servitore dello Stato e dei suoi famigliari. C’è chi si domanda, come Sissi che su Facebook scrive «chi c’è dietro? Stiamo assistendo a una resa dei conti tutta italiana o a una partita sovranazionale? Quando cade o viene fatto cadere un custode di così tanti segreti di Stato, le domande da farsi senza paletti mentali sono altre». Ma, c’è anche chi commenta, è il caso di Federica, che pur «ammettendo, ma non sapendo con certezza assoluta - che sia stato un suicidio, un uomo di Stato si è tolto la vita nel dispregio del diritto», mentre Michele è ancora più esplicito nel suo commento, «De Gennaro è morto suicida, come Calvi...» e in quei tre puntini c’è tutta la convinzione che prende forza del complotto. Sui gruppi e le pagine Facebook, ma anche su X e Reddit di commenti del genere se ne possono leggere a centinaia, ma per chiudere questa carrellata del complottismo a mezzo social c’è l’emblematica risposta di Tina che con disarmante disinvoltura scrive: «Il suicidio di un uomo come De Gennaro è plausibile solo se vuole dire la verità sui fatti. Altrimenti è molto più probabile sia stato suicidato».