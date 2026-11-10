Il vero lusso della democrazia

La sconfitta di Trump dimostra solo una cosa. Che, se sbagliano, l’elettorato di destra punisce i suoi referenti. Un elettorato critico, severo, libero e costruttivo diverso da quello di sinistra che assorbe tutto e persevera nonostante gli orrori del comunismo, il no al nucleare, i problemi per il costo della energia alle stelle, il reddito di cittadinanza, il no al Tap, i banchi a rotelle, le patrimoniali che mettono in fuga chi ha soldi da spendere, il 110% e così via.

Alessandro Scorciarini Coppola

Caro amico, che meraviglia l’elettorato di sinistra: una creatura mitologica, dotata di una fedeltà che nemmeno il cane più devoto riserverebbe al padrone. Può prendere una, due, dieci, cento cantonate ma niente: resta lì imperterrito, con la tessera in una mano e l’altra sugli occhi. Perché vedere è facoltativo purché si continui a votare con convinzione. A destra, invece, pare che esista ancora un vizio piuttosto fastidioso: il giudizio. Se un leader sbaglia, gli elettori possono mollarlo. Una roba quasi scandalosa, in un Paese dove la politica viene spesso vissuta come una fede religiosa e il partito come una squadra di calcio. Trump perde consenso? Può succedere. Non è un sacramento, è un politico. E i politici, sorpresa, non sono infallibili. Neppure quelli che si credono indispensabili. Quanto alla sinistra, la sua capacità di metabolizzare le contraddizioni meriterebbe uno studio universitario. Comunismo, nucleare, energia, reddito di cittadinanza, banchi a rotelle, Superbonus: un repertorio talmente ricco che, a metterlo in scena, servirebbero tre stagioni di una serie televisiva. Eppure il pubblico non abbandona la sala. Anzi, applaude. Talvolta persino prima che lo spettacolo cominci. Naturalmente non tutti questi provvedimenti hanno la stessa storia, gli stessi responsabili o gli stessi effetti. Ma il punto è proprio questo: perché a un elettore si concede il diritto di cambiare idea e all’altro si attribuisce una fedeltà quasi genetica? La politica non è un matrimonio combinato, né una setta con obbligo di obbedienza. Un elettore dovrebbe poter mandare a casa il proprio beniamino senza essere accusato di tradimento. E dovrebbe poterlo fare anche quando il beniamino porta la cravatta del colore giusto. Insomma, il vero lusso della democrazia non è avere sempre ragione: è accorgersi di avere torto. Perché perseverare è umano, ma perseverare nell’errore e poi chiamarlo coerenza è un esercizio che richiede una discreta faccia di bronzo. E di quella, in politica, purtroppo non difetta nessuno.