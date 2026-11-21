Gentile direttore Feltri,

ci mancava la letterina di Luciana Littizzetto sullo scandalo Nvidia. Dice che questo miliardario si è comportato come qualunque uomo tradisca la moglie. È prevedibile. Prevedibile come le sue letterine. Alla prima parola si sa già dove andrà a parare. Solo a Che tempo che fa, non lo capiscono. Non lo capisce Fazio, non lo capisce il pubblico, e sembra che non lo capisca nemmeno lei, perché in tutti e tre i casi ridono, ad ogni battuta, anche le più scontate. Lo stile di Lucianina è sempre lo stesso. Parla di «passera», dell’uomo che sogna di avere un microchop, invece del microchip, di prostata, dice che ormai alla mattina vede alzarsi solo il sole... Che classe, nemmeno Giacomo Casanova arriverebbe a tanto. Sarà questa l’eleganza con cui ci troveremo ad aver a che fare, nel caso disgraziatissimo che la sinistra vincesse le elezioni?

Giordano Citterio

Caro amico,

tranquillo, se la sinistra dovesse vincere le elezioni non ci imporrà Luciana Littizzetto come ministra dell’Eleganza. Anche perché, a giudicare dalle sue letterine, il ministero sarebbe già fallito prima ancora di insediarsi. La signora ha un repertorio collaudato: si parte dalla «passera», si passa dalla prostata e si finisce immancabilmente dalle parti del letto. Una specie di autostrada del doppio senso, dove ogni uscita conduce alla stessa battuta. Cambiano gli argomenti, non cambia il chilometraggio della volgarità. A furia di spremere sempre gli stessi doppi sensi, prima o poi anche la comicità chiederà il riconoscimento della pensione anticipata. Quanto allo scandalo Nvidia, confesso che mi sfugge il nesso tra un miliardario, un tradimento e l’apparato riproduttivo maschile. Se questa è satira, allora una visita dal proctologo può tranquillamente essere considerata uno spettacolo

di cabaret. Ma forse sono io a essere antiquato: una volta per commentare un fatto economico servivano competenza e qualche neurone. Oggi bastano un’allusione anatomica e una risata registrata. Il vero mistero, tuttavia, non è Littizzetto. È il pubblico che ride. Fazio compreso. A quel punto viene il sospetto che non si tratti di comicità, ma di un esperimento collettivo sulla resistenza dell’intelligenza umana. E dire che far ridere è un mestiere difficilissimo. Far ridere sempre con la stessa battuta, invece, è soprattutto una questione di ostinazione. Sulla vittoria della sinistra, infine, non mi allarmerei per la Littizzetto. I governi passano, le letterine pure. Le brutte battute, purtroppo, restano.