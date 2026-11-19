Caro direttore Feltri, il calciatore Bergamini è stato ucciso dalla fidanzata; dopo tanti episodi di femminicidio (termine orrendo che mette la donna sul piano degli animali!), ora i giornali parleranno di «maschicidio» in ossequio alla parità di genere?

Chiara Lena

Cara amica, la parità di genere, a quanto pare, rischia di trasformarsi in una questione di grammatica. Se una donna uccide un uomo, dobbiamo forse inventarci il «maschicidio»? Non vorremmo mica che il vocabolario si dimenticasse di rispettare le quote rosa al contrario! Battute a parte, la vicenda di Denis Bergamini merita ben altro che una disputa lessicale. Un uomo è stato ucciso e, secondo quanto stabilito in sede giudiziaria, la sua fidanzata è responsabile del delitto. Punto. La circostanza non è meno raccapricciante perché a commettere il crimine sia stata una donna. L’assassinio non diventa più lieve quando a impugnare la responsabilità è una mano femminile. E la vittima non perde dignità perché porta i pantaloni anziché la gonna. Sarebbe davvero curioso, se non fosse tragico, vivere in una società nella quale persino la morte deve sottostare alle regole della contrapposizione tra uomini e donne, come se anche davanti a una bara fosse necessario stabilire chi abbia diritto a occupare il centro della scena e chi debba accontentarsi delle retrovie: la morte non legge i manifesti ideologici e non fa distinzioni di sesso. Quanto alla parola «femminicidio», possiamo certamente discutere se sia il termine più felice, se venga usato correttamente e se non sia diventato uno slogan buono per ogni occasione. Ma sostenere che metta le donne sul piano degli animali mi pare un’esagerazione. Le parole possono piacere oppure no, ma non basta detestarle per cancellare il fenomeno che intendono descrivere. Il punto, semmai, è un altro: non dobbiamo creare una classifica delle vittime, né stabilire che un omicidio meriti più indignazione di un altro in base al sesso di chi muore. Se una donna viene assassinata, è una tragedia. Se viene assassinato un uomo, è altrettanto una tragedia. E se a uccidere è una donna, non le si deve concedere un’attenuante ideologica. Perciò, cara lettrice, non so se vedremo comparire sui giornali la parola «maschicidio». So però che sarebbe auspicabile vedere meno tifoserie e più serietà. La giustizia non deve essere femminista, maschilista o politicamente corretta: deve essere giustizia. Perché la parità vera non consiste nell’inventare una parola per ogni disgrazia, ma nel riconoscere che davanti alla morte siamo tutti uguali. Anche quando questo disturba le nostre convinzioni.