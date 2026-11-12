Insegnare non significa indottrinare

Gentile direttore Feltri, la Casa Editrice Laterza sta facendo figuracce dell’altro mondo. Libri di testo nelle scuole in cui si dice che il Governo Meloni è fascista, che deporta gli immigrati e altre amenità. Roba da sprofondare sottoterra per la vergogna.

Pietro Ferretti

Caro amico calma, non sprofondiamo sottoterra. Che poi, a furia di scavare, finiamo dalle parti di certi intellettuali che hanno già preso residenza nel sottosuolo della realtà. La faccenda è seria, ma anche parecchio comica. Se davvero, come è vero, nei libri destinati agli studenti si racconta che il governo Meloni è fascista e che deporta immigrati, siamo davanti a un curioso fenomeno editoriale: la storia trasformata in comizio e la scuola promossa a succursale del dibattito politico. Intendiamoci: ciascuno è liberissimo di non amare Giorgia Meloni. In Italia detestare il governo è uno sport nazionale, praticato con più entusiasmo del calcio e con risultati talvolta persino migliori. Ma un conto è criticare un esecutivo, un altro è infilare nei testi scolastici giudizi politici travestiti da verità scientifiche. Gli studenti dovrebbero imparare a ragionare, non a recitare il rosario delle convinzioni dell’autore di turno. La scuola non è un circolo del dopolavoro ideologico, né un comitato elettorale con le interrogazioni. Se poi, per spiegare il presente bisogna riesumare il Ventennio a ogni cambio di governo, suggerirei agli autori di aggiornare il calendario: siamo nel 2026, non in un cinegiornale dell’Istituto Luce. E qui entra in scena Laterza, casa editrice dalla lunga tradizione culturale, che proprio per questo dovrebbe avere una particolare cura nel distinguere la divulgazione dalla propaganda. Perché il prestigio non è un buon motivo per raccontare le proprie opinioni come fossero sentenze della Cassazione. Il fascismo, peraltro, è una cosa tremendamente seria. Evocarlo a ogni piè sospinto non lo combatte: lo banalizza. Quanto alle deportazioni, le parole hanno un significato e non possono essere distribuite come caramelle a una festa di paese. Evidentemente, per qualcuno, la libertà di insegnamento consiste nel diritto di indottrinare gli altri, purché lo si faccia con una copertina elegante e un marchio editoriale prestigioso. La cultura, invece, dovrebbe servire a liberare le menti, non a metterle in fila dietro una bandiera. Insomma, cari editori, meno militanza e più cultura. I ragazzi hanno bisogno di libri che aprano la testa, non che la riempiano di pregiudizi. Anche perché, se la scuola deve insegnare a pensare, sarebbe auspicabile che qualcuno cominciasse proprio dagli autori dei manuali.