Le donne? Libere di fare ciò che vuole la sinistra

I momenti di gioia sono bellissimi, rinfrancano lo spirito, fanno affrontare la giornata con occhi sereni, che si perdono verso un orizzonte di speranza. Così ho visto Abdul El-Sayed, primo musulmano che approda al Senato degli Stati Uniti, avendo conquistato il Michigan. Si è detto molto stanco ma fortunatamente, ha detto, ho una compagna bellissima, una donna meravigliosa. Ed eccola, la bellissima moglie. Bardata di tutto punto, come una vera musulmana deve essere. Continua, El-Sayed, dicendo che se ha potuto fare tutto quello che ha fatto, è perché questa meravigliosa moglie è stata a casa, ad accudire i due bambini. Anche qui in Italia i democratici sono stati contenti. Chissà, però, cosa sarebbe successo se qualunque rappresentante del centrodestra avesse detto le stesse parole. Chissà cos’avrebbero detto le varie Piccolotti, Boldrini, Schlein, e le mille altre pasionarie stranamente silenti.

Giordano Citterio

Caro Giordano, la sinistra è una cosa meravigliosa: riesce a trasformare persino una moglie in un problema ideologico. Basta che un uomo dica di essere grato alla consorte perché si è occupata dei figli e subito bisogna consultare il tribunale del femminismo, convocare le sacerdotesse del progressismo e verificare che non sia stato commesso un crimine contro l’emancipazione. Se però a parlare è un musulmano, scatta immediatamente il supplemento di indulgenza. Il velo diventa una scelta culturale, la famiglia tradizionale una splendida espressione di pluralismo e la divisione dei ruoli una faccenda privata. Guai, invece, se un esponente del centrodestra osa dire che sua moglie si occupa dei bambini mentre lui lavora. Apriti cielo! Patriarcato, Medioevo, oppressione. Manca soltanto l’intervento dell’Onu e siamo al completo. Il punto, caro amico, non è come una donna si veste, né tanto meno come organizza la propria vita familiare. Il punto è la straordinaria elasticità morale di chi predica la libertà soltanto quando gli conviene. Una donna è libera se fa ciò che piace alla sinistra, se fa diversamente, evidentemente è stata manipolata, plagiata o sequestrata dal patriarcato. Ecco il capolavoro: difendere le donne negando loro il diritto di scegliere. Una forma di emancipazione talmente sofisticata che nemmeno le dirette interessate riescono a capirla. Insomma, non disturbiamo le femministe militanti: si stanno occupando della libertà delle donne. Purché queste ultime non si azzardino a esercitarla senza chiedere prima il permesso.