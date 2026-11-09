Report riparte dal caso Ranucci, anzi no

Chi si aspettava qualche rivelazione importante sull’attentato dinamitardo in cui è rimasto coinvolto Sigfrido Ranucci e sui rapporti tra l’ex conduttore di Report e il suo amico mandante dell’attentato contro di lui medesimo, è rimasto deluso. La prima tanto attesa puntata, andata in onda ieri sera su Raitre, non è entrata direttamente nei fatti di cui è stata protagonista, non è andata a fondo delle indagini che hanno portato all’arresto di Lavitola, non si è chiesta perché essa stessa è diventata la notizia, e tantomeno perché Ranucci non si fosse mai accorto che uno dei suoi più cari amici lo odiava a tal punto da mettergli una bomba sotto casa mandando in frantumi la sua automobile e quella della figlia.

La squadra di inviati di Report, ora guidati in onda da Claudia di Pasquale e Daniele Piervincenzi dopo la rimozione di Ranucci, come annunciato in conferenza stampa, hanno preferito prendere la questione di lato, puntando l’attenzione su come lo stesso Lavitola aveva provato a depistare le indagini delle forze dell’ordine su chi aveva messo la bomba e pure le indagini degli stessi colleghi di Report. In particolare il servizio centrale del programma ha puntato l’attenzione sul cantiere navale Vittoria di Adria e sui reportage degli stessi inviati del programma che avrebbero mandato in fibrillazione i servizi segreti israeliani e che, sempre secondo le farneticazioni di Lavitola, avrebbero cercato di spaventare Ranucci. Insomma, alla fine, due lunghissimi servizi sui cantieri non hanno detto una parola sulla bomba se non chiarire che il tentativo di Lavitola di contattare l’inviato di Report Daniele Autieri si è risolto in pochi giorni in un nulla di fatto.

Claudia Di Pasquale ha spiegato che Autieri in poche ore aveva capito che quelle di Lavitola erano solo fesserie e questo quando era ancora in onda nell’aprile scorso il Report guidato da Ranucci.

Insomma, da degli inchiestiti che si ammantano, come hanno dichiarato, di voler fare, anzi continuare a fare, un programma basato su autorevolezza, qualità e correttezza, ci si sarebbe aspettato una grande inchiesta sui rapporti tra Ranucci e Lavitola e sul perché quest’ultimo gli ha messo una bomba. «Ce ne occuperemo quando ci saranno novità» ha risposto la Di Pasquale. Unico particolare degno di nota un collegamento, abbastanza fumoso, tra alcuni personaggi legati ai cantieri e uno degli indagati per aver fisicamente messo la bomba.