Al via il viaggio apostolico di Papa Leone in America Latina. Mattarella: “Sarà di ispirazione al mondo”

Papa Leone XIV è partito da Roma alla volta dell’Uruguay, prima tappa del viaggio apostolico che lo porterà anche in Argentina e Perù. L’Airbus A330-900 con a bordo il Pontefice è decollato dall’aeroporto di Fiumicino e arriverà allo scalo internazionale di Montevideo-Carrasco “General Cesareo L. Berisso” alle 16.30 ora locale, le 20.30 in Italia.

Il viaggio apostolico impegnerà Leone XIV fino al 16 novembre, mentre il rientro in Vaticano è previsto per il giorno successivo. La prima tappa sarà l’Uruguay, dove il Papa resterà fino a domenica 8 novembre. Da qui si trasferirà in Argentina, dove rimarrà fino a mercoledì 11 novembre, per poi raggiungere il Perù, Paese nel quale ha vissuto per vent’anni come missionario.

In Perù il Pontefice visiterà Lima, Chiclayo, la diocesi che ha guidato in passato, Pimentel, Santa Cruz de Succhabamba, Cusco, Pucallpa e Callao. La partenza per Roma è prevista dalla Base Aérea del Callao alle 13.45 ora locale. L’arrivo a Fiumicino è programmato per le 10.25 di martedì 17 novembre.

Prima di lasciare il territorio italiano, Leone XIV ha inviato un telegramma al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, affidando alla Vergine Maria e ai santi le popolazioni che incontrerà nel corso del viaggio.

“Nel momento in cui mi accingo a compiere il Viaggio Apostolico in Uruguay, Argentina e Perù, affido i desideri di pace e fraternità di quelle popolazioni all’intercessione della Vergine Maria e dei Santi che hanno annunciato loro il Vangelo della carità”, ha scritto il Papa.

Nel messaggio a Mattarella, Leone XIV ha quindi rivolto il suo “cordiale saluto”, accompagnandolo con “fervide preghiere per il bene e la prosperità dell’intera nazione italiana”.

Immediata la risposta del Presidente della Repubblica. “Santità, desidero ringraziarLa sentitamente per il messaggio che ha voluto indirizzarmi nel momento in cui si accinge a partire per l’Uruguay, l’Argentina e il Perù. È per gli italiani e per me personalmente una grande gioia sapere che Ella effettuerà questo lungo e molto atteso pellegrinaggio in America Latina”, ha scritto nel suo messaggio Sergio Mattarella.

“Sono certo - ha continuato il capo dello Stato - che questo Viaggio apostolico - per i messaggi che recherà e per la determinazione e la perseveranza con le quali la Santità Vostra se ne farà promotore - susciterà vaste speranze e sarà d’ispirazione non solo per gli amici popoli di quel Continente, ma per il mondo intero. Fedeli di nazionalità e culture diverse, di ogni generazione e differenti condizioni economiche e sociali - sottolinea Mattarella -, attendono tutti con impazienza il Suo arrivo. Sono uniti dall’entusiasmo e dall’urgenza di ricevere conforto di fronte a sfide che vengono percepite con particolare gravità specie in contesti segnati da forti diseguaglianze, ulteriormente accentuate dalle ripercussioni dei conflitti internazionali e di fenomeni di portata globale come i cambiamenti ambientali”. “L’Italia tutta seguirà con partecipazione questo Viaggio, anche a ragione degli storici vincoli umani, culturali ed economici che la legano all’America Latina, regione che nei secoli scorsi ha accolto con generosità centinaia di migliaia di miei concittadini, migrati in quelle terre in cerca di lavoro e di migliori condizioni di vita. Con tali sentimenti - conclude-, mi è gradito rinnovarLe, Santità, all’immediata vigilia diquesti Suoi importanti impegni, le più sincere espressioni di affetto a nome dell’intero popolo italiano”.