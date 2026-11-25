Il processo a carico del cardinale Angelo Becciu, iniziato nel luglio 2021, sulla gestione dei fondi della Segreteria di Stato e l’operazione immobiliare di Londra, la pandemia e le limitazioni a cui anche la Chiesa si è dovuta sottoporre, il ruolo delle donne nella Chiesa (con il Motu Proprio Spiritus Domini, gennaio 2021) sull’accesso ad alcuni ministeri (lettorato e accolitato) ma non il diaconato. E ancora l’inizio della guerra in Ucraina, nel febbraio 2022, gli appelli alla pace, il sogno mai realizzato di recarsi a Kiev. E poi la piaga degli abusi degli uomini di Chiesa. E la malattia, la degenza al Gemelli, l’operazione al colon nell’estate 2021, la consapevolezza di non poter più camminare.

Sono due anni intensi 2021 e 2022 quelli in cui Papa Francesco (aveva 85 e 86 anni) visse un vero e proprio periodo di aridità spirituale. Una crisi che emerge dal volume «Il diario personale di papa Francesco», pubblicato dalla Libreria Editrice Vaticana, e redatto dal cardinale Victor Manuel Fernandez, prefetto della Dottrina per la Fede.

Il 30 gennaio 2022, Bergoglio appuntava sul proprio diario che il 24 gennaio 2021 iniziò «il periodo di due anni in cui subì l’aggravarsi della sua malattia, ma anche gli assalti decisivi delle forze del male che lo tormentavano. Questi attacchi segnarono l’altra via che lui considerava di allontanamento e mondanità. Una crisi spirituale sottolinea Fernandez - da mettere in collegamento con i vari eventi che lo avevano indebolito. In queste note, si riferiva alle frequenti richieste di aiuto da parte di una persona che lavorava in un luogo dove in seguito scoprì molta corruzione. È evidente che questo lo tormentava interiormente».

Alla fine del 2022, guardandosi indietro, aggiunse altri elementi di quella crisi. «Tutto mescolato a problemi di governo, pressioni per prendere decisioni, e aridità e desolazione», annotava Bergoglio il 30 dicembre 2022. Un periodo «caratterizzato da interrogativi spirituali profondi, dal timore di esercitare male il potere e dalla sensazione di aver perso persino la capacità di piangere».

Il 2021 di Papa Francesco fu segnato da diversi viaggi apostolici: quello più delicato, in Iraq, e quelli in Slovacchia e Cipro, in Grecia e a Lesbo, con richiami continui al tema della pace, del dialogo interreligioso e dell’accoglienza dei migranti. In quell’anno, il Pontefice pubblicò ben otto Motu proprio, tra ministeri per le donne, modifiche del sistema giudiziario e messe antiche. Avviò il percorso sinodale coinvolgendo le diocesi del mondo e, in estate, si sottopose all’operazione al colon al Gemelli. Un intervento che fece parlare anche di possibili dimissioni dal Soglio di Pietro. Un’idea «mai passata per la testa», disse.

Quello fu anche l’anno di due procedimenti giudiziari nel Tribunale vaticano: quello per i presunti abusi sessuali nel Preseminario San Pio X e poi il processo in corso per i presunti illeciti finanziari con i fondi della Segreteria di Stato e il coinvolgimento del cardinale Becciu. L’anno successivo, Francesco fece della pace il suo leit-motiv, soprattutto dopo l’invasione della Russia in Ucraina. «Il 30 dicembre, mentre superava due anni di crisi spirituale, rifletteva sulle risorse a cui avrebbe dovuto ricorrere per proteggersi dal male in futuro, e annotava, sottolineando: Insieme a tutto, la compassione per i più poveri, i più malati, gli umiliati...», scriveva Bergoglio.