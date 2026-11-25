Hanno impressionato tutti le immagini evocate da Francesco nel suo diario, tra il racconto dell’incontro con il diavolo dalla «voce trionfante» e la visione dell’«ingresso dell’inferno».

«Non sono stupito» le commenta il 98enne cardinale Ernest Simoni mentre è di ritorno da un pellegrinaggio in Sardegna insieme al suo segretario Vieri Lascialfari. In questi giorni sui social sta circolando il video dell’anziano porporato che recita l’esorcismo di Leone XIII in latino mentre in sottofondo si sentono le urla disumane di un fedele, presumibilmente un posseduto. Simoni è il prete albanese che il regime comunista di Enver Hoxha rinchiuse per 27 anni in un campo di concentramento, condannandolo prima a morte e poi ai lavori forzati.

Era il 20 settembre di dieci anni fa quando l’allora don Ernest incontrò Bergoglio ad Assisi. Ed oggi ci svela: «Gli parlai del mio ministero, delle preghiere di liberazione». Poche settimane più tardi il Papa annunciò la sua creazione a cardinale. Una circostanza che conferma l’attenzione riservata da Francesco a questo tema, così scomodo non solo nella società ma anche nella Chiesa di oggi. Il diavolo con gli occhi infuocati descritto nel diario? «È tutta la vita che ho a che fare con questi episodi» racconta sicuro il cardinale-esorcista. Così come con quell’ingresso dell’inferno da cui Francesco si dichiarò «terrorizzato». Simoni ci descrive un’esperienza analoga, avvenuta quattro anni fa. Era di notte, come nel caso del Papa e nell’inferno vide «undici anime dannate che parlavano in albanese e dicevano di volermi uccidere per gli esorcismi. Invocai Padre Pio e mi salvai». Tra di loro dice di aver riconosciuto il comandante del campo comunista dove fu prigioniero. Bergoglio scrisse di essersi salvato afferrando il rosario. Il cardinale non è sorpreso perché «il rosario è l’arma più potente contro le forme sataniche».

Mentre la macchina vaticana si affrettava a smentire che il Papa potesse impartire esorcismi come nel caso della messa di pentecoste del 2013, i diari raccontano di un Francesco privatamente quasi tormentato da quest’argomento. E Simoni, con la sua esperienza settantennale da esorcista, non è una figura marginale in questa storia. Il cardinale ricorda un’udienza del 2018 nella quale consegnò al Papa alcune interviste a padre Gabriele Amorth, il più famoso esorcista della storia recente. «Parlavano di Lucifero - ci spiega il cardinale che ha ancora ben impressa la reazione del suo interlocutore - Le guardò in silenzio, non disse una parola». Ma oggi sappiamo che nella mente e nel cuore di Bergoglio c’era inquietudine per una visione avvenuta proprio quell’anno. In quell’occasione Simoni gli riferì anche della presunta lacrimazione di una statuina di Gesù bambino a Schio attribuita al fatto che «all’inferno ci sono milioni di anime». Francesco lo chiamava «martire vivente» ed è a lui - ci svela - che dal Vaticano vennero indirizzati numerosi casi di presunte possessioni. Il Papa ne apprezzava la fama di instancabile esorcista ed è suggestivo che queste rivelazioni sul diavolo emergano proprio nei giorni del decimo anniversario in cui lo creò cardinale.