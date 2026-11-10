Buenos Aires, in 2,5 milioni per Papa Leone

Dopo 39 anni di attesa, l’Argentina aveva «fame» di Papa e lo ha dimostrato ieri con le impressionanti immagini della messa al monumento de los Españoles. Due milioni e mezzo di persone che hanno osannato Leone XIV mentre attraversava l’avenida del Libertador sulla papamobile. Immagini che ricordavano la Buenos Aires in festa per l’Albiceleste di Lionel Messi campione del mondo in Qatar. Agli occhi del Papa non deve essere sfuggita la differenza con l’entusiasmo contenuto dei giorni precedenti a Montevideo.

Tra i fedeli c’era Javier Milei che ha partecipato alla messa in prima fila. Già poche ore dopo l’arrivo di Leone, le cronache faziose hanno raccontato della presunta freddezza del Papa con il presidente. Le strette di mano calorose ed i sorrisi tra i due svelano, però, un’altra storia. Magari Prevost non lo voterebbe alle elezioni, ma presentare in chiave politica il discorso d’esordio a favore di un’«economia al servizio della persona» è una strumentalizzazione che non rende onore alla visita.

Il presidente ha dribblato le polemiche, spiegando di non voler coinvolgere il Pontefice «nel misero dibattito della politica locale».

Nell’omelia della messa, Leone ha indicato «la famiglia cristiana» come «caposaldo tra le molte precarietà». Anche in quest’occasione, così come da quando è iniziato questo viaggio, Prevost ha evocato «la difesa della vita». Un tema sollevato anche nella visita ai disabili nel Cottolengo di Claypole. Un leitmotiv che lo fa assomigliare sempre di più a Giovanni Paolo II. La questione sociale è emersa invece nel suo incontro con il mondo del lavoro e dei movimenti sociali. Chi si aspettava un appello alla lotta di classe, però, è rimasto deluso. Nel suo intervento c’era più Cristo che Marx ed ha messo in evidenza i principi della dottrina sociale della Chiesa. «Anche le nostre famiglie vivono talvolta situazioni complesse: mancanza di stabilità, difficoltà sociali, lavoro precario, violenza domestica, separazioni dolorose, dipendenze che distruggono e compromettono le relazioni familiari», ha detto Leone. Prevost ha anche riconosciuto che «gli imprenditori, che con il proprio capitale creano posti di lavoro, mettono spesso a rischio il loro patrimonio», mettendoli però in guardia dal «rischio dell’avidità».

Nel pomeriggio, Papa Leone ha avuto anche un colloquio con 5 persone, vittime di abusi da parte di membri del clero e di istituzioni ecclesiali nel Paese. Il Papa ha parlato individualmente con ciascuno di loro ascoltando le loro storie.