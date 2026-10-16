“Il Papa in recupero, svolge le normali attività in autonomia”. Come sta Leone XIV

“Il Santo Padre questa mattina ha eseguito esami del sangue e radiografia del torace, che hanno confermato il costante miglioramento delle condizioni generali. Sono proseguite le sedute di fisioterapia respiratoria. Il recupero post operatorio permette di svolgere le normali attività quotidiane in completa autonomia”.

Lo comunicano il dottor Luigi Carbone e il professor Stefano Margaritora in merito al decorso post operatorio del Papa, operato martedì scorso all’ospedale Gemelli di Roma.

Il pontefice ha anche celebrato messa e distribuito la comunione nella cappella dell’ospedale. Inoltre ha nominato due nuovi vescovi, come si legge nella consueta informativa delle 12 ogni giorno diffusa dalla sala stampa vaticana. Anche in questi giorni, con il Pontefice ricoverato, ci sono nuove nomine in Bollettino, considerato che comunque i dossier su queste decisioni solitamente vengono chiusi prima dell’annuncio. Le nomine di oggi riguardano i vescovi ausiliari dell’arcidiocesi di Madrid. Sono il rev. Fernando Murga Gómez, e il rev. Andrés Martínez Esteban.

“Il Papa terrà l’Angelus” ha assicurato il portavoce vaticano, Matteo Bruni, senza precisare dove ma spiegando che al momento la tempistica del decorso post operatorio resta di una settimana.