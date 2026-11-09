Prevost da Milei con l’ombra di Bergoglio

Javier Milei ha voluto coccolarsi l’ospite d’onore sin dall’atterraggio all’Aeroparque Jorge Newbery. In fin dei conti, se ieri Leone XIV ha messo piede in Argentina è un po’ anche merito suo. Nella prima udienza concessagli in Vaticano più di un anno fa, il presidente era riuscito a strappare al Papa la promessa di realizzare quel viaggio mai fatto dal suo predecessore. Tra i due si era stabilito un rapporto di cordialità che si è rivisto ieri con la stretta di mano sulla pista e poi con la visita alla Casa Rosada.

La figura di Francesco aleggia su questa seconda tappa del viaggio papale in America Latina. Sul volo da Roma Prevost aveva spiegato, con poche parole, che la tappa in Argentina è un omaggio al suo predecessore «nel senso che visito il suo Paese, dove lui non è potuto andare». Leone è stato elegante, ma tutti sanno che il mancato ritorno in patria in 12 anni si è dovuto a un’ostinata volontà del Pontefice bonaerense. Dal 2023 si disse che Bergoglio non sarebbe andato per via della vittoria alle presidenziali di Milei che in campagna elettorale lo aveva apostrofato addirittura come «il rappresentante della malignità sulla Terra». Nemmeno il Papa argentino aveva risparmiato carinerie all’altro, paragonandolo in un’intervista ad Adolf Hitler. Tensioni spazzate via da un abbraccio nella basilica di San Pietro nel 2024. Tra i due, poi, c’erano stati altri incontri e un altro plateale abbraccio al G7 di Borgo Egnazia. Pare, in realtà, che Bergoglio sopportasse meno Mauricio Macri del suo successore Milei, ma comunque scelse di disertare la sua terra anche negli anni della presidenza di Alberto Fernández. Nel suo primo discorso pubblico al Palacio Libertad davanti allo stesso presidente, Prevost ha ricordato Francesco dicendo che proprio in Argentina «ha iniziato un cammino, che in seguito si sarebbe intrecciato con quello di tutta la Chiesa». Il Papa ha chiesto di «imparare a convivere, pur in presenza di divergenze di pensiero» e ai governanti ha raccomandato «attenzione alle parole» e «prudenza», specialmente nel «riconoscere i limiti del potere». Richiami anche alla «cura della terra», alla collaborazione con gli Stati confinanti e a un’economia che sia al servizio della persona. Insomma, moniti standard e non certo le lavate di capo che probabilmente avrebbe fatto Bergoglio se fosse tornato in Argentina con Milei presidente. Questa terra è nel cuore di Leone ed è stata decisiva per la sua ascesa nella Chiesa: nel 2004 a Buenos Aires come priore generale degli agostiniani concelebrò una messa con l’allora arcivescovo Bergoglio. Un incontro che, anni dopo, avrebbe convinto l’argentino a fare di quel religioso americano prima un vescovo, poi un prefetto e infine un cardinale.