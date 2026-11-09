“Un leone che ci unisce”. Buenos Aires saluta il Papa

L’Argentina è la seconda tappa del viaggio in Sudamerica di Leone XIV dopo tre giorni in Uruguay. «Finalmente, un leone che unisce» si legge nei manifesti che riempiono Buenos Aires. L’Argentina è la tappa più politica del viaggio in Sudamerica. Nel Paese di Papa Francesco, sono attese le parole e i gesti di Prevost, dalla visita ai disabili del Cottolengo in programma oggi all’abbraccio con i detenuti di Devoto, il carcere di Buenos Aires (mercoledì).

Ieri il papa ha salutato l’Ururguay parlando di «bene comune» da porre «al centro di ogni politica»e è giunto da Prevost. Un appello lanciato durante la messa a Florida, davanti a 50mila fedeli. Qui si venera Nostra Signora dei Trentatré, simbolo di fede ma soprattutto legato alla storia patriottica dell’Uruguay, paese laico e poco cattolico.

Il Paese ha riservato al Papa americano una grande accoglienza, segnando una nuova sintonia tra le istituzioni civili e la Chiesa in un paese che ha laicizzato tutte le festività religiose, dalla Festa delle Spiagge (per l’Immacolata dell’8 dicembre) a quella della Famiglia, che invece si chiama Natale in tutti gli altri paesi del mondo. «Preghiamo per coloro che hanno la responsabilità di governarlo, affinché perseguano con rettitudine il bene di tutti», ha detto Leone nell’omelia della messa, prima di salutare le autorità locali e volare verso Buenos Aires. E ancora: «La storia dei popoli non può essere compresa appieno se si prescinde da Dio» ha aggiunto Leone invitando a non mantenere la fede in una sfera privata.

Dall’Uruguay il Papa ha mandato anche un messaggio a Grzegorz Ry, l’arcivescovo di Cracovia, la città polacca dove sei persone sono rimaste vittime di una sparatoria sabato. Leone si è detto «profondamente addolorato» per quanto avvenuto, e ha espresso vicinanza a tutti coloro che «vivono questi giorni di dolore».